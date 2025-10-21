’Un rythme soutenu’ pour Williams F1, qui doit éviter ’les contacts et les incidents’

Williams F1 a connu un week-end agité à Austin, avec un très bon Sprint, marqué par la troisième place de Carlos Sainz. Le lendemain, l’équipe a subi un abandon pour l’Espagnol et une course difficile pour Alex Albon.

James Vowles, le directeur de l’équipe de Grove, admet qu’il est parfois difficile de prédire ce que la compétition va réserver. C’est selon lui la beauté de la Formule 1, même si la déception est parfois à la hauteur des attentes.

"L’une des raisons pour lesquelles je suis dans le sport automobile, c’est que l’on peut vivre des journées fantastiques avec des moments de grande joie, puis, 24 heures plus tard, repartir les mains vides, comme c’est le cas de ce dimanche. Et c’est ce qui s’est passé à Austin" admet Vowles.

"Ce qui est positif pour moi, c’est que nous avons un rythme de course très soutenu, et c’est un atout que nous conserverons jusqu’à la fin de la saison. Mais cela souligne simplement que nous devons qualifier nos deux voitures en position de marquer des points et que nous devons nous assurer de nous battre sur la piste sans contact ni incident."

Le week-end de Sainz s’est achevé par un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli, qu’il a harponné après un freinage manqué. Vowles relativise la responsabilité de son pilote, rappelant que ce genre de choses peut se produire.

"Je suis désolé pour Carlos et Kimi, qui avaient tous deux un bon rythme de course et qui, j’en suis sûr, auraient marqué des points, mais cela fait partie de la course : lorsque vous essayez de dépasser dans différentes sections, des contacts peuvent se produire."

"Les commissaires ont décidé d’infliger à Carlos une pénalité de 5 places sur la grille de départ pour le Mexique. La discussion a été raisonnable avec la FIA, mais les directives sont assez claires en matière d’attribution des fautes. Nous reviendrons en force au Mexique."