O’Ward est tombé sévèrement malade après sa Libre 1

Pato O’Ward a dû se rendre au centre médical dans un état de santé "sévèrement dégradé" après sa séance d’essais libres 1 effectuée hier chez McLaren.

Il a été révélé que le Mexicain a reçu des soins médicaux lors du Grand Prix de Mexico. Le pilote de 26 ans a été traité pour une intoxication alimentaire après avoir piloté la McLaren MCL39 de Lando Norris.

O’Ward a failli ne pas participer à la séance, mais il a finalement bouclé 30 tours et terminé avec le 13e meilleur temps. Il a souffert de diarrhées sévères et de déshydratation, ce qui l’a contraint à rester au centre médical du circuit pendant trois heures après la première séance d’essais.

Le vice-champion IndyCar 2025 a reçu des perfusions et des médicaments pour traiter ses symptômes.

O’Ward a dû annuler ses engagements prévus, notamment ses interviews avec les journalistes.

Il faisait partie des neuf pilotes débutants qui ont participé à la Libre 1, les équipes ayant terminé les essais obligatoires selon le règlement de la F1.

"Revenir en piste au Mexique a été quelque chose de très spécial pour moi," a dit O’Ward après sa séance.

"Tout au long de la semaine, les supporters ont été passionnés et bruyants, ce qui m’a permis de me sentir à nouveau chez moi. Je tiens à remercier l’équipe de m’avoir mis au volant."

"Nous avons terminé avec succès le programme prévu et j’ai beaucoup apprécié l’opportunité de soutenir Lando et Oscar dans leurs aspirations avec mon temps d’aujourd’hui. Je suis ravi de voir l’équipe terminer le week-end en force."

Andrea Stella, directeur de l’écurie McLaren, a tenu à dire "merci à Pato qui a fait du bon travail en remplacement de Lando lors de la Libre 1. Il a apporté une contribution précieuse à notre collecte de données, ce que l’équipe apprécie beaucoup."