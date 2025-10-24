Red Bull calme le jeu avec McLaren et reste focalisé sur Verstappen

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, a révélé que le Grand Prix du Mexique avait commencé de manière particulière lors des Libres 1.

Si 9 des 10 équipes, dont la sienne, comptaient un rookie à la place d’un titulaire à faire rouler, les choses n’ont pas été facilitées par une panne d’un des systèmes fournis par la FIA et la FOM : le positionnement des F1 en piste.

"Toutes les équipes ont perdu leur GPS pendant la séance, ce qui a compliqué les choses avec le trafic."

"Nous avons pris la décision de laisser Arvid Lindblad avec un réservoir peu rempli afin de lui éviter les complications liées à un réservoir plein ou vide."

"Il a fait du très bon travail. C’est tellement difficile de sauter dans une monoplace comme ça pour une heure. Mais le rythme est là, il n’y a donc pas grand-chose à redire."

Mekies a-t-il vu de quoi être optimiste pour la suite du week-end ? Red Bull sera-t-elle dans le coup alors que Max Verstappen cherchera à grignoter encore son écart sur les pilotes McLaren ?

"Nous continuons à prendre les courses les unes après les autres. Ce fut un week-end incroyable à Austin."

"Je ne pense pas que nous devrions oublier déjà ce que nous avons accompli à Austin. Il est difficile de remporter des courses, Max a réalisé un week-end exceptionnel et tout le monde en est ravi."

"Tout le monde à Milton Keynes travaille d’arrache-pied, ce qui nous motive encore davantage, avec des évolutions ici sur la RB21."

"Nous ne regardons pas le classement du championnat, nous regardons chaque session individuellement."

"C’est une pression positive pour Max. Je ne pense pas que quelqu’un travaille plus dur que lui. Et nous essayons de tirer le maximum de nos capacités. L’engagement est là en tout cas."

Concernant l’affaire du scotch, Mekies confirme que Red Bull n’embêtera plus McLaren.

"Il y a parfois des jeux stupides qui se jouent entre les équipes. Cela a probablement dégénéré, mais à l’avenir, cela sera mieux contrôlé !"

Le Français a aussi fait le point sur Yuki Tsunoda. Le Japonais a-t-il vraiment réussi à repousser l’idée de titulariser Isack Hadjar à sa place ?

"Nous voulons donner autant de temps que possible à Yuki et à tous nos autres pilotes."

"Je sais que nous avons dit par le passé que nous prendrions peut-être une décision après le Grand Prix du Mexique, mais en réalité, nous n’avons aucune raison de nous précipiter."

"Il a fait une très bonne course à Austin. Nous allons prendre notre temps et lorsque nous nous sentirons prêts, nous agirons, sans précipitation."