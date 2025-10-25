Bortoleto s’inquiète du trafic à Mexico, Hülkenberg est ’satisfait’

Sauber F1 a connu une entame de week-end difficile à Mexico, avec l’impossibilité de comprendre la place de la C45 dans la hiérarchie. Gabriel Bortoleto était à l’oeuvre lors des deux séances, puisque Sauber était le seul team sur la grille à ne faire rouler que deux pilotes.

Le Brésilien n’était pas mécontent pour ses débuts sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, et il est raisonnablement satisfait car il n’a pas pu faire plus d’un tour rapide sans encombre.

"Ca allait, c’est ma première fois au Mexique et les conditions sont différentes, j’avais peu de grip" note Bortoleto. "Mais c’était plaisant, en EL2 j’ai pu faire un tour avec les tendres. Je n’ai pas pu faire le premier tour, j’ai eu un souci avec les outils et je n’ai pas pu démarrer mon tour. Mais j’ai pu le faire plus tard et ça m’a servi"

Il ne cache pas une certaine inquiétude au sujet de la gestion du trafic en qualifications : "Les gens doivent bouger au bon moment sur le bon endroit de la piste. C’est un circuit très court avec beaucoup de voitures mais c’est pareil pour tout le monde, donc on doit faire attention à ne bloquer personne."

Au cours des deux séances d’essais, Nico Hülkenberg a terminé troisième puis 16e : "Ce fut un vendredi comme les autres pour nous. Les EL1 se sont déroulés sans encombre, tandis que les EL2 ont été un peu moins fluides. Il reste donc encore un peu de performance à exploiter, mais dans l’ensemble, la journée a été satisfaisante"

"Il ne reste plus qu’à faire le travail habituel du vendredi soir, à savoir analyser, optimiser et affiner les réglages. Une fois de plus, la lutte s’annonce très serrée, mais je pense que nous pouvons nous battre pour une place dans le top 10 lors des qualifications."