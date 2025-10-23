Bortoleto est épaté par la remontée de Verstappen au championnat

La remontée de Max Verstappen en fin de saison, qui l’a soudainement remis dans la course au titre, a été qualifiée de "l’un des meilleurs retours de tous les temps" par Gabriel Bortoleto.

Le pilote Sauber est connu pour son amitié avec Verstappen et a exprimé son désir de faire équipe avec le quadruple champion du monde lors d’une course d’endurance à l’avenir.

Verstappen a remporté trois des quatre dernières courses, tandis que McLaren semble avoir perdu l’avantage qu’elle détenait sur le reste du peloton en début d’année.

Le Néerlandais compte actuellement 40 points de retard sur le leader du championnat, Oscar Piastri, un écart qui était encore de 104 points il y a seulement quatre manches.

Bortoleto estime que Verstappen est un véritable prétendant au titre, alors qu’il reste cinq week-ends de Grand Prix au calendrier.

"Je trouve ce qu’il fait incroyable," a déclaré Bortoleto aujourd’hui dans le paddock de Mexico.

"C’est l’un des meilleurs retours jamais réalisés dans l’histoire du championnat."

"Voyons voir ce qu’il peut accomplir. Il a remporté beaucoup de victoires récemment. Je pense que McLaren a été performante, mais pas autant qu’au début de l’année, où elle occupait les deux premières places à chaque manche."

"Tout peut arriver. Il fait vraiment un travail formidable."

Après sa victoire aux États-Unis le week-end dernier, Laurent Mekies, directeur de l’écurie Red Bull, a souligné que Verstappen était en train d’écrire "une page d’histoire".

"Je suis tout à fait d’accord avec cela," répond Bortoleto, interrogé sur cette déclaration du Français.

"Il n’avait pas la meilleure voiture, ni même l’une des trois meilleures voitures, pendant la majeure partie de l’année, et il a réussi à rester dans la course au titre pendant tout ce temps."

"Maintenant, ils ont trouvé de bonnes choses avec la voiture, et il a réussi à réaliser de bonnes performances. C’est déjà de l’histoire."

"Je ne suis pas surpris qu’il ait réussi à faire cela, mais je suis surpris qu’ils aient réussi à faire évoluer la voiture autant depuis la pause estivale."

"Cela me surprend, car ce n’est pas facile à faire, surtout quand on est déjà à un bon niveau comme eux."

Bortoleto espère aussi faire équipe avec Verstappen dans une course d’Endurance à l’avenir.

"Je ne suis pas surpris par ce que Max réussit à faire à côté. Il gagne en F1, pourquoi ne gagnerait-il pas en GT3 ? Ce sont évidemment des catégories différentes, mais je pense qu’il a déjà battu le record non officiel de la Nordschleife. Je m’attendais donc à ce qu’il fasse une bonne course, et c’est ce qu’il a fait."

"Il n’est pas le seul, son coéquipier, qui est aussi un bon ami à moi, Chris Lulham, a également fait du très bon travail. Il a fait un travail incroyable en passant du monde de la simulation à la piste réelle. Les performances qu’il a réalisées lors des courses auxquelles il a participé sont très impressionnantes."

"Faire équipe avec Max dans une course d’endurance, j’adorerais ça. C’est quelque chose que je veux absolument faire à l’avenir, mais pas maintenant."

"Ce n’est pas ma priorité. Je viens de rejoindre la Formule 1, je veux y faire une longue carrière et, je l’espère, une carrière couronnée de succès."

"Mais un jour, j’aimerais vraiment partager une voiture avec lui, et peut-être aussi avec Fernando Alonso."

"Ce serait vraiment génial de partager une voiture avec eux, dans une course comme Le Mans, et de vivre une nouvelle expérience."