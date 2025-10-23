Sainz juge sa pénalité sur la grille ’complètement disproportionnée’

Carlos Sainz aura cinq places de recul sur la grille de départ ce week-end au Grand Prix du Mexique, en conséquence de son accrochage avec Andrea Kimi Antonelli à Austin. Le pilote Williams F1 reste persuadé qu’il ne méritait pas un tel châtiment, alors qu’il avait rejeté une partie de la responsabilité sur son rival.

Les commissaires ont jugé que Sainz était principalement responsable de la collision. Il a estimé qu’une pénalité de cinq places sur la grille était trop sévère pour un incident dont il ne portait qu’une part de responsabilité.

"La décision des commissaires de m’infliger une pénalité de cinq places sur la grille ici, après ce qui s’est passé là-bas, je la trouve complètement disproportionnée par rapport à l’incident lui-même, et elle met un peu en lumière les faiblesses du règlement que nous avons" a déclaré Sainz. "Mais c’est comme ça, je dois l’accepter."

"J’assume évidemment ma responsabilité, ou ma part de responsabilité, dans l’incident. J’aurais aimé que nous puissions tous les deux continuer la course, mais honnêtement, après avoir regardé les données et toutes les caméras embarquées que nous avons examinées, le fait qu’ils aient quand même décidé de m’infliger une pénalité de cinq places ici est difficile à comprendre, difficile à accepter, mais peu importe, je la prends."

Pourtant, c’est bien lui qui attaquait de trop loin, lui qui a raté son freinage, et lui qui a percuté le train arrière de la Mercedes avec la roue avant de sa Williams. Antonelli a quant à lui indiqué qu’il était d’accord avec la pénalité infligée à Sainz.

"J’ai une vision différente de l’accident, Carlos a la sienne, mais c’est comme ça et maintenant on passe à autre chose" note l’Italien. "C’est dommage, car nous étions tous deux dans une bonne position et, évidemment, avec le contact, nous avons mis fin à nos deux courses."