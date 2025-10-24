Les pilotes de F1 prédisent ’une superbe bataille’ pour le titre mondial

Avec la victoire de Max Verstappen à la fin du Grand Prix des Etats-Unis, il a comblé un déficit de 104 points qu’il avait après Zandvoort pour le ramener à 40 unités après Austin. Les pilotes ont jaugé la lutte à venir et les chances du pilote Red Bull d’aller chercher le titre.

Selon Andrea Kimi Antonelli, la bataille sera intense. Surpris des progrès de Red Bull, le pilote Mercedes F1 est convaincu qu’il va maintenant voir une remontée intense de la part d’un Néerlandais prêt à tout.

"S’ils sont capables de maintenir cette forme, c’est sûr. Ils ont amélioré la voiture, et évidemment Max fait aussi la différence. Je pense qu’il est dans une meilleure position que les deux autres parce qu’il n’a rien à perdre, donc il y va à fond. Avec Max dans cette forme, je ne dirais jamais jamais. Je pense qu’il a une très bonne chance" a déclaré Antonelli.

Des propos qui rejoignent les pensées de Carlos Sainz, qui s’attend à voir le Néerlandais remonter encore : "Oui, je suis d’accord. Avec cette philosophie du “rien à perdre”, tout semble moins pesant sur les épaules et tu y vas sans retenue."

"Je pense qu’il maximise ses chances avec cette approche. Avec les circuits à venir, surtout le Mexique, célèbre pour son virage 1, Las Vegas propice aux dépassements et avec un premier virage aussi délicat, le championnat est complètement ouvert."

"La seule chose que je dirais, c’est qu’il ne peut pas se permettre une mauvaise course, car tout le bon travail accompli serait alors réduit à néant et on reviendrait à une lutte entre McLaren seulement. Donc oui, ils doivent simplement maintenir cette dynamique et ne laisser aucune course se passer mal jusqu’à la fin de l’année."

Nico Hülkenberg se joint à l’avis des deux autres pilotes : "Oui, très similaire. On ne peut jamais l’écarter. Mais évidemment, cela dépend de ce que fera McLaren et de leurs performances en piste. Mais je pense que c’est faisable, c’est possible."

Suivant de près cette bataille à distance, Charles Leclerc pense que les pilotes McLaren ont encore une assez bonne avance pour être les favoris, mais le pilote Ferrari s’attend quand même à voir Verstappen se battre jusqu’au bout.

"Max pilote toujours à un très haut niveau, et en considérant que Red Bull est probablement l’équipe qui a poussé le développement plus loin que les autres, McLaren et nous avons arrêté depuis un bon moment, et que Mercedes et Red Bull sont les deux équipes qui ont continué un peu plus longtemps, ce n’est pas une surprise totale" note Leclerc.

"Mais je serais très surpris s’il parvenait à gagner le championnat depuis là où il en est. Je veux dire, encore une fois, il est toujours au top et performe extrêmement bien, mais il reste 40 points, et 40 points, c’est significatif. Donc si je devais parier un dollar, je le mettrais probablement sur les pilotes McLaren. Mais on ne peut jamais écarter Max."

Oliver Bearman admet être impressionné par ce dont est capable Verstappen, et il s’attend à voir une lutte acharnée : "Pour quelqu’un comme moi, un rookie qui aspire à se battre un jour pour un titre mondial, Max est le gars que je prends pour modèle."

"Il est actuellement la référence du pilote le plus talentueux et le plus rapide en F1. Plus tôt dans la saison, il n’avait pas une voiture pour se battre, mais maintenant on dirait que oui, et ça va être vraiment cool de voir comment ces cinq dernières courses vont se dérouler."

Pour Pierre Gasly, c’est une belle lutte qui se profile en fin de saison : "Une fois de plus, cela montre qu’en sport, il est important de ne jamais abandonner. La saison est si longue."

"Je ne vais pas mentir, je suis même un peu surpris qu’il soit revenu aussi vite et aussi près du sommet. Encore une fois, je pense que c’est une belle preuve de résilience et de persévérance."

"Voyons ce qui se passera ce week-end, mais je suis sûr qu’il met la pression sur les deux pilotes McLaren. Lando peut-il gagner ? Oui. Piastri peut-il gagner ? Oui. Max peut-il gagner ? Oui. Donc je pense que ça va être une superbe bataille pour le championnat."