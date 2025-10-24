Scotch arraché, les pilotes de F1 sont-ils du côté de Norris ou de Red Bull ?

Lando Norris utilise du scotch comme repère visuel pour installer sa monoplace sur la grille de départ. Le pilote McLaren F1 s’assure de ne pas rater son emplacement de grille, alors que les voitures ont des roues de plus en plus importantes en termes de diamètre.

Il est apparu après Austin que Red Bull avait essayé d’enlever du ruban adhésif sur le muret au niveau de Lando Norris, un jeu psychologique tendu qui a été mal négocié par le mécanicien de Red Bull. Celui-ci a mis trop de temps à partir de la grille et a provoqué 50 000 dollars d’amende pour son équipe.

"Je n’ai pas grand-chose à ajouter, mais ils sont dans leur droit de le faire. Évidemment, à Austin, ils étaient trop tard sur la grille en le faisant. Donc j’imagine que c’est du jeu psychologique. Mais chacun aura sa propre opinion sur le fait que ce soit nécessaire ou pas" a déclaré Piastri.

Dans l’équipe rivale, Yuki Tsunoda explique qu’il comprend Lando Norris pour sa préférence d’un marquage latéral pour son placement sur la grille, et il préfère répondre uniquement sur ce sujet, en attendant du mieux en 2026.

"Oui, je pense qu’au fond, le problème, c’est qu’il est vraiment difficile de voir la ligne orange avec cette génération actuelle de voitures. C’est vraiment dur, donc je ne sais pas. C’est pour ça. J’espère que ce sera mieux l’année prochaine avec une meilleure visibilité."

Nico Hülkenberg est d’accord sur le fait que les roues de 18 pouces compliquent l’alignement sur la grille : "Je pense que cela dépend de la voiture, à quel point il est facile de voir sa case de grille, car cela dépend de la structure latérale d’impact, à quelle hauteur et à quelle distance vers l’avant elle se trouve. Donc oui, c’est différent pour chacun."

"Ce n’est pas facile avec cette génération de voitures, je pense, pour personne. Personnellement, je n’utilise pas de ruban. Au dernier moment, je la vois, puis je juge où elle est, à mon avis. Parfois c’est mieux, parfois pire, mais je ne l’ai pas encore dépassée. Mais oui, c’est un vrai défi avec ces voitures."

Carlos Sainz explique que la Williams est très pratique, certainement pour la manière dont sa décoration apparait sur la partie visible depuis le cockpit : "Oui, j’ai la chance d’avoir une très bonne ligne de référence dans ma voiture, qui m’aide à m’aligner."

"Mais j’ai déjà conduit des voitures qui n’offraient pas cette possibilité, et dans ce cas, tu as besoin du ruban sur le mur pour t’aligner avec ta case. Donc, comme Nico l’a dit, ça dépend complètement. Mais oui, je sais que si j’étais chez Red Bull, je sais ce que je ferais si quelqu’un essayait de faire ça."

Andrea Kimi Antonelli a lui aussi trouvé ses repères depuis ses débuts au mois de mars : "Oui, moi je me base sur le visuel. Je prends mes repères pendant les essais, et quand j’arrive sur la grille, je sais à peu près où je me trouve une fois que je m’aligne."

Sainz est convaincu que Norris est plus à l’aise avec cela, et que l’importance de ce marquage est la raison de la tentative de Red Bull de le déstabiliser : "Je pense que c’est quelque chose dont Lando a besoin pour pouvoir s’aligner correctement dans sa case."

"Evidemment, quelqu’un a vu là un avantage compétitif en essayant de lui retirer ça. Mais, comme je l’ai dit, je ne vais pas m’étendre sur le sujet. Vous n’aurez pas un titre accrocheur de ma part ici, mais je connais les valeurs du sport, et je sais ce que je ferais si c’était moi et mon équipe."