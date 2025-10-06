McLaren contre Red Bull : quelle tendance pour les prochaines courses ?

La deuxième place de Max Verstappen à Singapour a maintenu ses faibles espoirs de titre en vie et a confirmé que la résurgence de Red Bull après le départ de Christian Horner s’étend désormais au-delà des circuits à faible appui aérodynamique.

Bien que la série de poles et de victoires du Néerlandais à Bakou et à Monza ait pris fin, le fait qu’il ait terminé devant les deux pilotes McLaren a été considéré comme un nouveau pas en avant.

"Nous n’avons pas remporté la course, mais nous avons terminé devant les deux McLaren. C’est un énorme succès pour nous," a déclaré le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, interrogé sur la tendance pour la fin de la saison.

Pour Red Bull, Singapour a toujours été l’un des circuits les plus difficiles, mais Verstappen a de nouveau devancé Oscar Piastri et Lando Norris.

"Nous sommes désormais rapides sur tous les circuits," a ajouté l’Autrichien.

"Nous sommes de retour en tête du peloton. L’avance d’Oscar Piastri est encore considérable, mais nous allons continuer à nous battre."

Piastri mène le classement avec 336 points, devant Norris avec 314 points et Verstappen avec 273 points, alors qu’il reste six courses à disputer.

McLaren espère rebondir sur les prochains circuits qui conviennent mieux à sa voiture. Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, également interrogé sur la tendance à attendre des prochaines courses, a déclaré qu’Austin pourrait encore être difficile, mais il est convaincu que de meilleurs résultats suivront ensuite.

"Je pense qu’Austin restera un peu difficile pour nous, car les virages sont serrés dans de nombreuses zones de freinage. Nos circuits favoris restent ceux du Brésil, du Qatar et d’Abu Dhabi."

"Peut-être qu’au début de la saison, lorsque nous avions un peu plus d’avantage, nous pouvions mieux faire face à certains autres circuits. Mais maintenant, la compétition est devenue encore plus intense."

"Red Bull semble avoir résolu ses problèmes aérodynamiques sur les circuits à forts appuis comme Singapour, et ils sont extrêmement performants. Il n’est pas surprenant qu’ils soient dans la course."

Verstappen a toutefois déclaré qu’il pensait que le titre restait difficile à atteindre, même s’il avait de nouveau battu les deux McLaren, pour la troisième course consécutive.

"Nous aurions dû gagner pour réduire davantage l’écart. Comme je l’ai dit, avec un tel écart, il faudrait maintenant dominer, et ce n’est pas ce que nous faisons. Ce n’est pas ce que nous avons fait à Singapour. Nous ne comblons pas suffisamment l’écart."

"Rien n’est perdu, nous allons continuer à nous battre mais nous avons tout simplement perdu beaucoup trop de points en début de saison."