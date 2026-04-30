Repasser sous les 700 kilos : Piastri appelle à alléger davantage les Formule 1

Le débat sur le poids des monoplaces de Formule 1 continue d’animer le paddock, et Oscar Piastri n’a pas hésité à remettre le sujet sur la table à Miami, appelant à une réduction significative pour améliorer le comportement des voitures.

Alors que les F1 modernes ont longtemps pris de l’embonpoint, la génération 2026 a tout de même marqué un recul avec 30 kilogrammes en moins par rapport à 2025. Malgré cela, le poids minimal reste fixé à 768 kg, soit encore 77 kg de plus que les premières monoplaces de l’ère hybride introduites en 2014. Un niveau jugé toujours trop élevé par de nombreux pilotes, notamment en raison de ses effets sur l’agilité dans les virages lents.

Interrogé sur l’ampleur de réduction nécessaire pour ressentir une réelle différence, le pilote McLaren s’est montré très clair aujourd’hui : "Pour vraiment faire une grande différence, il faudrait probablement réduire de plus de 50 kg, les voitures restent assez lourdes. Si on pouvait revenir à un chiffre commençant par six, quelque part dans les 600 kg, ce serait bien."

Toutefois, Oscar Piastri reconnaît les limites d’un tel objectif dans le contexte technique actuel.

"On ne reviendra jamais dans les 500 kg. La seule façon d’y parvenir serait de supprimer la batterie et de simplifier les moteurs," explique-t-il, pointant du doigt le rôle central des groupes propulseurs hybrides dans la prise de masse... mais aussi de la sécurité.

Malgré ces critiques, l’Australien nuance son propos en soulignant que le plaisir de pilotage n’a pas disparu.

"Je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire de descendre très bas. Les voitures de l’an dernier dans les virages rapides étaient probablement parmi les meilleures que nous ayons jamais eues."

Avant de glisser, avec un brin d’ironie sur sa McLaren championne du monde : "Du moins, je sais que la mienne était probablement la meilleure du lot."

Pour Piastri, des gains restent envisageables sans révolution totale.

"On peut atteindre une partie de cela de manière réaliste. Je ne connais pas les chiffres exacts du poids du moteur, mais avec un moteur plus simple, on pourrait facilement enlever pas mal de poids. Mais savoir si c’est réellement bénéfique pour le sport est une question totalement différente."