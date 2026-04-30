Les méthodes extrêmes derrière le succès de Verstappen

Les méthodes d’entraînement qui ont façonné Max Verstappen continuent de fasciner dans le paddock de la Formule 1. Ancien conseiller de Red Bull Racing, le Dr Helmut Marko a levé le voile sur l’intensité des méthodes employées par Jos Verstappen pour façonner son fils.

Il est de notoriété publique que le père du quadruple champion du monde a imposé une discipline stricte dès les débuts en karting. Mais les détails révélés par Marko témoignent d’une rigueur poussée à l’extrême.

"Il faut toujours être le premier, le meilleur : ces mots de son père, le fils les a littéralement absorbés," confie-t-il.

L’Autrichien évoque des séances d’entraînement particulièrement éprouvantes, notamment en Italie.

"L’apprentissage était dur, à la limite. Par exemple, près de Milan, vers le lac de Garde, il y a deux pistes de karting où Max devait rouler jusqu’à avoir les doigts bleus. Qu’il fasse 10 degrés ou qu’il pleuve, cela n’avait aucune importance."

Si ces méthodes peuvent sembler extrêmes, Marko estime qu’elles ont forgé un avantage décisif chez Verstappen, notamment dans des conditions difficiles.

"Il bénéficie encore aujourd’hui de la dureté de son père. Quand Max prend la piste sous la pluie ou dans de mauvaises conditions, il est immédiatement deux secondes plus rapide que les autres."

Interrogé sur la légitimité de telles pratiques, le dirigeant reconnaît leur caractère ’borderline’ : "Oui, mais tous les jeunes n’auraient pas survécu psychologiquement à cela."

Au-delà de cette formation atypique, Marko insiste sur les qualités intrinsèques de Verstappen, qu’il place parmi les pilotes les plus impressionnants qu’il ait rencontrés. Le Néerlandais partage ce statut avec un autre quadruple champion du monde issu de la filière Red Bull, Sebastian Vettel.

"Vettel, quand il s’est assis en face de moi à l’époque, venait de remporter 18 des 20 courses de Formule BMW," rappelle Marko. "Il était mécontent de ne pas avoir gagné les deux autres. Cette volonté inarrêtable m’est restée en mémoire."

"Verstappen donnait lui l’impression que dans son corps de jeune de 15 ans se trouvait l’esprit d’un homme de 25 ans."

"Max avait un objectif clair, qui peut en partie être attribué à l’entraînement extrêmement efficace et exigeant de son père."

Il a alors été demandé à Marko s’il avait quitté Red Bull parce qu’il ne voulait plus gérer la jeune génération.

"Non. La raison, c’était ma déception de ne pas avoir remporté le championnat du monde en 2025. Je voulais en tirer mes propres conclusions."

Quand on lui fait remarquer que Verstappen n’avait manqué le titre que de deux points, et que ce n’était pas une raison suffisante pour quitter Red Bull, Marko s’explique : "Eh bien, cela aurait été notre cinquième titre mondial consécutif ; seul Michael Schumacher y était parvenu chez Ferrari. C’était donc une immense déception."