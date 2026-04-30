McLaren F1 explique comment elle ’cultive ses talents’ et détecte les futurs champions

L’ascension fulgurante de Max Verstappen, passé de débutant de 17 ans à multiple champion du monde, a changé la donne pour les écuries de F1, qui cherchent désormais à s’assurer les services de leur propre superstar à haut potentiel.

Mais McLaren F1 n’était pas étrangère à ce genre de carrière, puisqu’elle avait signé Lewis Hamilton à 13 ans dans son programme de développement en 1998, avant de lui offrir ses débuts en F1 à l’âge de 22 ans en 2007. Lando Norris est également issu du programme McLaren, qu’il a rejoint à l’âge de 17 ans.

"Nous construisons notre avenir chaque jour et les pilotes sont peut-être l’atout le plus important pour une écurie de course comme McLaren", a déclaré Alessandro Alunni Bravi, responsable des affaires commerciales, aux médias.

"Nous avons montré par le passé que nous savions cultiver le talent. Nous avons créé notre propre filière de talents, en commençant par Lewis Hamilton. Nous avons donné l’opportunité à de nombreux pilotes d’être en Formule 1 pour la première fois, comme Lando Norris."

"Cela fait partie de notre ADN de travailler avec de jeunes talents pour créer les bonnes opportunités et leur fournir les bons outils pour se développer. C’est pourquoi nous l’appelons le programme de développement des pilotes, car notre travail consiste à développer leurs compétences et à les soutenir."

Warren Hughes, responsable du développement des pilotes chez McLaren, a expliqué ce que les équipes cherchent lorsqu’elles signent de jeunes pilotes dans leurs programmes de développement respectifs : "D’abord et avant tout, c’est évident, la vitesse doit être là. Sans la vitesse pure, nous n’irons nulle part très vite."

"Mais ce n’est évidemment qu’un élément. On le voit chez beaucoup de très bons pilotes, ils sont très adaptables dans différentes conditions. Mettez-les dans de nouvelles situations, une nouvelle catégorie, et vous remarquez l’adaptation très rapidement, sous la pluie et ce genre de choses."

"Les choses normales sont très faciles à voir, c’est cette transition vers quelque chose de nouveau qui se démarque vraiment. De plus, la capacité d’auto-réflexion est une part massive de ce qui fait un bon pilote. Avoir un bon cerveau de course, être intelligent, être capable de s’auto-analyser, être humble et toujours prêt à apprendre."

McLaren offre à ses pilotes en développement toute une gamme de soutiens dans ses installations de Woking. Cela comprend du temps sur simulateur, des évaluations physiques et des conseils d’entraînement au McLaren Performance Hub, ainsi qu’un soutien au bien-être mental.

Hughes confirme comment un jeune pilote est repéré dès le plus jeune âge et suivi à travers différents niveaux de championnats de karting européens et mondiaux, avant de passer à la monoplace. Un soutien financier, souvent le principal obstacle à la réussite de nombreux jeunes pilotes, peut également être fourni.

"Ils apparaissent sur les radars via différents canaux. Nous sommes tous, y compris Zak [Brown, PDG de McLaren Racing], très bien connectés avec les paddocks du monde entier, nous recevons donc beaucoup d’informations et de renseignements pour savoir s’il vaut la peine de garder un œil sur quelqu’un."

"Ils doivent opérer sur le radar, donc un niveau de karting crédible en championnat d’Europe ou du monde est une très bonne plateforme pour évaluer quelqu’un initialement. Pourtant, même en karting, il faut tenir compte de la qualité des équipes et du matériel."

"C’est un facteur, tout comme le financement dont les pilotes disposent à ce stade. Une fois cette évaluation faite, probablement sur plusieurs années, il s’agit de les intégrer. Il peut y avoir un soutien financier pour la bonne situation."

"Il s’agit de les imprégner de la culture McLaren, de les familiariser avec l’environnement, avec les autres pilotes déjà présents dans le programme, puis avec nos équipes partenaires, en commençant au niveau de la F4, en entamant un programme d’essais pour voir quelle est la dynamique. Nous sommes très prudents avec cela."

"Lorsqu’on passe du karting à la voiture, à la F4, rien ne remplace le kilométrage. Nous pouvons compléter avec du travail sur simulateur, du coaching, du travail physique, mais on ne peut pas remplacer le temps de conduite. La F4 est un excellent terrain d’essai pour cela. C’est le chemin à suivre."

McLaren vient de recruter Harry Williams, 11 ans, le plus jeune pilote de l’histoire de son programme. Un jeune talent qui a deux ans de moins que Hamilton lorsqu’il avait rejoint l’équipe en 1998. Consciente du jeune âge de Williams, McLaren tient à éviter de placer une pression et des attentes inutiles sur ses épaules.

"Le travail du programme est de regarder sur le long terme, pas seulement pour les deux ou trois prochaines années, et c’est ce que nous essayons de faire. Nous regardons la génération suivante, en gardant toujours un écart entre nos pilotes."

"Notre objectif est de construire une filière cohérente, menant par paliers vers nos programmes de course en F1, en IndyCar et en Championnat du Monde d’Endurance pour les années à venir, et l’ajout de Harry, jeune kartman talentueux, le démontre."

"Pour ce pilote, je pense qu’il n’y a pas d’objectif, pas de pression autre que de s’amuser en karting pour acquérir un maximum d’expérience, mais aussi de comprendre ce que signifie être un pilote McLaren."