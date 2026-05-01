Peu d’évolutions chez Mercedes F1 : Antonelli voit Ferrari et McLaren revenir

Andrea Kimi Antonelli est-il vraiment ravi que la F1 ait procédé à des changements de règlement dès ce week-end, à Miami ? En effet, la situation précédente semblait très bien convenir à l’Italien (leader du championnat) et à son équipe Mercedes F1 (leader aussi).

Ces modifications visent notamment à réduire les effets de super-clipping et de lift and coast. L’énergie récupérable par tour est limitée à 7 MJ par tour contre 8 MJ auparavant. En parallèle, la puissance maximale du super-clipping a été portée à 350 kW contre 250 kW précédemment.

Pour autant, Andrea Kimi Antonelli estime que ces évolutions étaient souhaitables, même si elles ne devraient pas révolutionner la course pour le moment.

« Il est évident qu’avec ce changement, tout ne va pas soudainement s’améliorer par magie, mais c’est un bon premier pas dans la bonne direction. Bien sûr, nous verrons jusqu’où nous pouvons pousser ces changements, mais il est clair que nous essayons aussi de travailler collectivement pour le sport. C’est une bonne première étape dans la bonne direction et nous verrons quelle sera la suivante. »

Contrairement à bien d’autres équipes et notamment Ferrari, McLaren F1 et Red Bull, Mercedes apporte peu d’évolutions ce week-end à Miami. Andrea Kimi Antonelli s’attend-il donc à ce que Mercedes F1 ne soit plus l’équipe dominatrice pour ce Grand Prix ?

« L’épreuve s’annonce très intéressante pour nous. Pour être honnête, nous n’apportons pas grand-chose, juste de très petites nouveautés, tandis que d’autres équipes arrivent avec de grosses évolutions, comme Ferrari et McLaren. Red Bull apporte également une mise à jour. Voyons donc comment nous allons nous en sortir. Il est certain qu’ils vont se rapprocher, et il se peut que nous devions nous battre un peu plus lors de cette course. »

L’homme que toute l’Italie attendait ?

Leader du championnat, Andrea Kimi Antonelli a provoqué une vraie vague d’enthousiasme en Italie. La Botte attendait un vainqueur de GP depuis 20 ans, et avant le Japon, le dernier Italien à avoir gagné deux Grands Prix de suite était… Alberto Ascari. Le jeune pilote Mercedes F1 sent-il qu’il porte les espoirs de toute une nation – peut-être même plus que Ferrari cette année ? Ressent-il de la pression ?

« Eh bien, j’ai conscience de ce qu’il se passe, mais j’essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus ni de m’en inquiéter. En fin de compte, la saison est encore très longue, il reste beaucoup de courses. Et je sais que de mon côté, je dois simplement continuer à placer la barre plus haut. »

« J’ai un coéquipier très fort, George, qui est super rapide, très complet. De plus, nos adversaires vont se rapprocher de plus en plus. De mon côté, je sais que la route est encore très longue et que, comme je l’ai dit, je dois continuer à élever le niveau, à assurer les résultats, à me concentrer sur le processus et à essayer de maximiser la performance à chaque fois. Bien sûr, il y a un mois, c’était un très grand moment d’enchaîner la Chine et le Japon, mais nous sommes de retour aux affaires et c’est un peu comme un nouveau départ. Je me dois d’être prêt car, je le répète, ce ne sera pas facile et il sera important d’essayer de maintenir ou d’augmenter le niveau. »

Mentalement, Andrea Kimi Antonelli se sent-il prêt à lutter pour le titre mondial, notamment face à son coéquipier George Russell ? Dès sa deuxième saison en F1 ?

« Oui, il y aura sûrement beaucoup de pression si l’opportunité se présente. Mais bien sûr, nous sommes actuellement dans une très bonne position et l’objectif est manifestement de la maintenir jusqu’à la fin de l’année. Ce sera assurément une bataille acharnée car, tout d’abord, comme je l’ai déjà dit, j’ai un coéquipier très solide qui est aux avant-postes et qui est toujours là, à livrer de belles performances, ce sera donc très dur de ce côté-là. Et puis, Ferrari est proche ; nous verrons bien mieux le véritable rythme de McLaren lors de cette épreuve ; Red Bull va très certainement se rapprocher. »

« De mon côté, je vais simplement essayer de me concentrer course après course, sans songer au résultat final ou au championnat. J’essaie de rester le plus possible dans l’instant présent, de faire de mon mieux et de me concentrer sur le processus. J’ai une très bonne équipe derrière moi, un très bon groupe de personnes. Nous travaillons très bien avec Bono [Peter Bonnington], et il est toujours là pour m’aider à garder les pieds sur terre, avant tout, et aussi pour me guider dans ce genre de situation car il a évidemment énormément d’expérience. Je suis donc parfaitement conscient que ce ne sera pas facile et que la pression sera forte, mais je sais aussi que si je me concentre uniquement sur mon travail sans trop me soucier du reste, nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble. »

Si nous avons parlé du pilote Andrea Kimi Antonelli, peut-on parler de l’homme ? Qu’a-t-il fait pendant la pause d’un mois ? A-t-il passé du temps en Italie, avec ses amis, sa potentielle petite amie… ?

« Petite amie ? Pas vraiment, non. La pause a évidemment été très longue et inhabituelle. Avoir une période aussi longue si tôt dans la saison est un peu déstabilisant, car on commence à peine à prendre le rythme du calendrier et tout d’un coup on s’arrête. C’était un peu étrange, mais j’ai essayé de tirer le meilleur parti de cette interruption. J’ai bien sûr passé du temps avec mes amis, évidemment avec ma famille. J’ai aussi passé pas mal de temps dans ma nouvelle maison, c’était donc agréable d’en profiter pleinement. J’ai vraiment essayé d’en tirer le meilleur. J’ai aussi un peu roulé. J’ai fait du GT3, j’ai fait une journée de karting. »

« Bien sûr, nous avons aussi fait les essais Pirelli, ce qui a permis d’accumuler un peu de kilométrage. Mais cette coupure a paru très longue, et c’est pourquoi c’est si bon d’être de retour. Mais oui, j’en ai profité au maximum, avec aussi beaucoup de simulateur. »