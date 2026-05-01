Hamilton veut ’une place à la table’ de la Commission F1 pour les pilotes

Lewis Hamilton a relancé le débat sur la place des pilotes dans les décisions réglementaires, estimant qu’ils devraient disposer "d’une place à la table" alors que le débat autour des règles 2026 reste vif.

Ce week-end en Floride marque l’introduction de plusieurs ajustements visant à permettre aux pilotes d’attaquer davantage en qualifications, en réduisant notamment le temps consacré à la récupération d’énergie. Si ces évolutions ont été influencées par les retours du GPDA (Grand Prix Drivers’ Association), Hamilton juge que cela ne suffit pas.

"Tous les pilotes travaillent ensemble, nous nous réunissons tous, mais le fait est que nous n’avons pas de place à la table de la Commission F1," a-t-il affirmé.

"Nous échangeons avec la FIA et la Formule 1, la F1 est parfois un peu plus réactive, mais comme nous ne sommes pas des parties prenantes, nous n’avons pas de siège à la table actuellement, et je pense que cela doit changer."

Le septuple champion du monde insiste sur la nécessité d’une collaboration plus directe, prenant l’exemple des essais pneumatiques.

"Tout ce que je leur dis, c’est que lorsque je faisais les tests Pirelli, je leur disais : ’Vous devriez venir nous parler et collaborer avec nous’. Nous ne voulons pas critiquer leurs pneus, nous savons qu’ils peuvent produire un bon produit. Mais leurs retours viennent de personnes qui n’ont jamais piloté la voiture. Alors nous leur disons : ’Parlez-nous, travaillons ensemble, avançons main dans la main, nous pouvons collaborer avec la FIA pour obtenir un meilleur produit’."

Dans le même esprit, Hamilton appelle à une approche collective avec les instances dirigeante.

"C’est pareil avec la Formule 1, nous sommes là pour travailler avec eux. Nous ne voulons pas critiquer notre sport, nous voulons qu’il réussisse, donc nous devons travailler ensemble. Mais c’est comme un disque rayé, on répète sans cesse, et ce sont de petits pas à chaque fois. Mais je ne doute pas que nous y arriverons tous ensemble."

Actuellement, les discussions les plus larges se tiennent au sein de la Commission F1, qui réunit les équipes, la FIA, la discipline et les motoristes, mais pas les pilotes directement. C’est pourtant cette instance qui a validé les dernières évolutions réglementaires destinées à améliorer le spectacle en qualifications et à réduire les écarts de vitesse en piste.

Grande différence cette fois : les pilotes ont été consultés et une réunion avec eux a eu lieu avant le vote. Pour Hamilton, "ces changements vont dans le bon sens, mais ne constituent qu’une étape".

Le Britannique estime que d’autres ajustements seront nécessaires, à condition que les pilotes puissent enfin peser davantage dans les décisions.

"Espérons que ce qui s’est passé ne soit pas un cas isolé. Faisons en sorte en tant que pilote de peser sur les décisions. C’est juste dommage de devoir critiquer en public les règles pour que l’on soit enfin intégré aux discussions. Donc j’espère que c’est le début d’une association plus grande des pilotes aux décisions. Et je pense que d’autres changements seront nécessaires."