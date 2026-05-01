Norris espère que le ’nouveau package’ va aider McLaren F1 à progresser

McLaren F1 apporte un gros package d’évolutions ce week-end au Grand Prix de Miami. Lando Norris espère que cela apportera à son team les progrès nécessaires pour se rapprocher de Mercedes, qui est nettement en tête.

Après de nombreux soucis mécaniques en début d’année, McLaren a affiché un rythme positif au Japon face à Ferrari, mais son retard sur le vainqueur du jour était colossal, et le champion du monde en titre espère revenir.

"On l’espère, mais on verra. On est confiants que ça nous aide à aller dans la bonne direction, mais on verra combien ça nous fait gagner et si on est encore loin. On va voir, c’est un nouveau package, et notre travail sera d’en tirer le maximum" a déclaré Norris, qui relativise les difficultés de la MCL40.

"Je l’espère, on est loin derrière, mais on n’a pas la mauvaise philosophie de voiture, on manque de développement, c’est surtout ça. A quel point ça nous aidera, on ne le sait pas, en course la dernière fois on était à une seconde par tour en course. Tout le monde va avoir des évolutions, donc on doit savoir à quel point on a évolué relativement face à eux."

La Formule 1 a changé de nombreuses choses sur la gestion d’énergie, et il s’en félicite, même s’il serait partisan de faire des changements plus nombreux : "Beaucoup de choses ! Mais c’est un pas dans la bonne direction, il y a des choses auxquelles on doit s’habituer. Les qualifications devraient être meilleures, la course ne devrait pas changer."

"Mais il faut satisfaire les pilotes, les équipes, le sport et les partenaires. Il y a beaucoup de choses, tout le monde est aligné sur ce qu’on veut dans le futur, mais on ne sait pas s’il faudra un an, deux ans ou trois ans. On doit faire des progrès mais on va dans la bonne direction."