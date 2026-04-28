Piastri révèle ce qui aurait pu arriver si sa lutte avec Norris avait dégénéré

Oscar Piastri a reconnu avec humour que sa rivalité interne avec Lando Norris pour le titre pilotes chez McLaren aurait pu avoir des conséquences bien plus lourdes si elle avait mal tourné.

L’Australien assure toutefois que leur relation n’a pas été affectée par l’intensité de leur duel en 2025, un élément qu’il juge "vraiment important" pour l’équilibre de l’écurie de Woking.

"Honnêtement, je ne pense pas que cela ait vraiment changé," a-t-il expliqué dans le podcast High Performance.

"Je ne pense pas que beaucoup de gens aient du mal à le croire, nous sommes naturels, ils le voient bien. Cela dépend surtout de notre personnalité."

Piastri met en avant leur capacité à faire la part des choses.

"Je pense que nous sommes tous les deux assez bons pour séparer les personnes de ce qui se passe en piste et en dehors."

"Par exemple, les journées marketing que nous devions faire ensemble étaient exactement les mêmes. On nous pose souvent des questions sur notre relation en tant qu’équipiers, et je pense qu’elle était même probablement meilleure à la fin de l’année dernière qu’au cours des six premiers mois en 2023, lorsque nous apprenions encore à nous connaître, simplement parce que nous nous connaissons mieux désormais."

Au terme de la saison, Piastri a échoué à 13 points de Norris lors de la finale, dans une lutte qui impliquait également Max Verstappen, revenu à la deuxième place du classement. Avec le recul, il insiste sur la maturité dont les deux pilotes ont fait preuve.

"Nous passons tellement de temps ensemble chaque année, donc cela n’a vraiment pas beaucoup changé... nous savions tous les deux dans quelle situation nous étions, à essayer de nous battre l’un contre l’autre, et qu’un seul pouvait gagner. Nous savions tout cela," explique-t-il.

Mais un point a fait toute la différence : "Cela n’est jamais devenu malsain !"

"Et je pense que c’est vraiment important, parce qu’il aurait été très facile que l’année dernière devienne malsaine et, si cela avait vraiment dégénéré, il y aurait probablement eu la question de savoir si l’un de nous serait encore ici à faire cette interview en portant du orange," ajoute-t-il en riant.

Une situation que McLaren devait absolument éviter pour préserver son avenir.

"La dynamique d’équipe est tellement importante à protéger pour la suite, et même si nous n’avons pas commencé cette saison comme nous le voulions, il aurait été très facile que la bataille de l’an dernier rende les choses dix fois pires et pour longtemps. Donc je pense que nous en étions conscients tous les deux."

Sur la piste, quelques accrochages ou tensions ont tout de même émergé, notamment au Canada, à Singapour et à Austin, ainsi que plusieurs frayeurs au fil de la saison. Mais ces incidents ont été rapidement gérés en interne, sans jamais dégénérer.

"Nous avons évidemment eu quelques moments où nous nous sommes retrouvés côte à côte, mais il n’y a jamais eu... Je pense que dans les luttes pour le titre, surtout entre équipiers qui se détériorent, il y a généralement une part de jeux ou de tentatives de cacher certaines choses," détaille Piastri.

"Nous ne sommes pas vraiment comme ça. Mais nous avons aussi vu ce genre de situation se produire. Et il ne faut pas grand-chose pour entrer dans une spirale : ’Je vais faire ça’. Puis l’équipier se dit : ’D’accord, je sais que tu as fait ça, donc moi je vais faire ça’."

"Et ensuite, cela s’emballe. Et je pense que, pour nous deux, même s’il y a eu des problèmes, ils n’ont jamais été intentionnels. La spirale négative ne s’est donc pas enclenchée."

Le pilote de 25 ans souligne enfin le rôle clé de l’équipe dans la gestion de cette rivalité.

"Même si nous avions le sentiment d’avoir dépassé les limites, nous n’avons jamais eu besoin de nous confronter directement, nous savions tous les deux reconnaître quand c’était le cas et dire : ’C’est de ma faute’."

"L’équipe nous a aussi tenus responsables de procéder comme cela. Donc je pense que nous avions un bon système pour garder une relation saine."