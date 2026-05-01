Le plan d’aide à Honda F1 bloqué à la dernière minute

Le dossier sensible d’une éventuelle aide réglementaire à Honda en Formule 1 a connu un rebondissement inattendu à la veille du Grand Prix de Miami. Alors qu’un vote crucial devait entériner des ajustements spécifiques en faveur du motoriste japonais, celui-ci a finalement été suspendu à la dernière minute, plongeant la situation dans l’incertitude.

Depuis plusieurs jours, les instances de la F1 et les constructeurs discutent de la possibilité d’accorder à Honda des opportunités supplémentaires de développement moteur, afin de l’aider à surmonter ses difficultés de début de saison avec Aston Martin F1. Si les concessions entre concurrents sont rares dans la discipline, un consensus semble émerger sur le fait qu’il est dans l’intérêt global du championnat de ne pas voir un motoriste durablement en difficulté.

L’idée principale reposait sur une adaptation du mécanisme des ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), qui permet d’accorder davantage de liberté de développement et de ressources financières aux motoristes en retard. Concrètement, il s’agissait de revoir le plafond actuel limitant ces opportunités.

Le règlement technique précise en effet que les évolutions homologuées ADUO ne sont pas cumulatives au cours d’une saison et ne sont accordées qu’après la première évaluation par la FIA de l’éligibilité du motoriste selon les critères définis. Assouplir cette règle aurait permis à Honda de bénéficier de plusieurs étapes de développement au lieu d’une seule.

L’un des leviers majeurs concernait également le plafond budgétaire, avec la possibilité pour Honda d’allouer davantage de ressources afin de combler son retard.

Cette proposition faisait partie d’un vote soumis au Power Unit Advisory Committee (PUAC), qui réunit des représentants de la FIA, de la Formule 1 et des motoristes engagés, dont Cadillac. Pour être adoptée, une modification du règlement nécessite une super-majorité, impliquant le soutien conjoint des instances et de la quasi-totalité des constructeurs.

Le résultat du vote, attendu initialement dans le courant du week-end de Miami, devait clarifier la situation. Interrogé en amont, Shintaro Orihara s’était montré prudent : "Nous attendons la décision de la FIA. Nous suivrons la décision de la FIA."

Mais contre toute attente, le scrutin a été suspendu après le décompte des voix, sans explication officielle. Selon plusieurs sources, cette décision pourrait être liée à une réévaluation des propositions soumises, laissant entendre qu’elles n’avaient pas réuni le soutien nécessaire au final.

Il est ainsi possible que certains motoristes aient souhaité des ajustements supplémentaires avant d’apporter leur approbation, ce qui reporte toute décision définitive.

Cette situation entretient également le flou autour de l’application globale du système ADUO. Il reste notamment à confirmer si la première échéance pour déterminer les motoristes éligibles sera repoussée après le Grand Prix du Canada, fin mai, ou maintenue après la sixième manche de la saison, désormais Monaco, suite aux annulations des épreuves de Bahreïn et d’Arabie saoudite.