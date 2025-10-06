’Passager’ d’une équipe Ferrari en difficulté, Leclerc veut ’renverser la situation’

Charles Leclerc était quelque peu désabusé après le Grand Prix de Singapour, où Ferrari a offert une nouvelle performance décevante. Après des week-ends frustrants sur les rapides circuits de Monza et Bakou, c’est sur le sinueux tracé de la Cité-Etat que les SF-25 n’ont pas été au niveau de leurs concurrentes.

Ferrari a connu des week-ends difficiles à Bakou et à Singapour, où la Scuderia n’a pas réussi à se hisser parmi les cinq premiers, tant lors des qualifications que lors de la course, son manque de vitesse étant aggravé par d’importants problèmes de freinage sur le circuit urbain de Marina Bay.

"À partir du huitième tour, il s’agissait essentiellement de gérer les freins" a déclaré Leclerc. "Je pense que tout le monde doit gérer cela dans une certaine mesure sur un circuit comme celui-ci. Mais je pense que nous étions dans la pire des situations, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles. Toute notre course a été très délicate."

Leclerc tempère toutefois l’importance des problèmes de freins, rappelant que le plus gros souci chez Ferrari est l’absence de progrès par rapport à ses rivales : "Je ne pense vraiment pas que ce soit le plus gros problème de l’équipe pour le moment."

"Malheureusement, nous n’avons pas la voiture nécessaire pour rivaliser avec les pilotes de tête. McLaren a toujours eu le même écart sur nous depuis le début de l’année. Red Bull a fait un pas en avant depuis Monza et a atteint le même niveau que McLaren."

"Mercedes est désormais au même niveau que McLaren et Red Bull, et puis il y a nous. Ce n’est évidemment pas facile, car on veut se battre pour obtenir de meilleures positions. Mais pour l’instant, on a l’impression d’être en quelque sorte des passagers de la voiture et on ne peut pas en tirer beaucoup plus."

Et avec un programme tourné vers 2026, d’autres progrès importants sont hors de propos, ce qui pèse sur le moral du Monégasque : "Ce que nous avons vu ce week-end va être représentatif du reste de la saison pour nous."

"Évidemment, après une année comme celle de l’année dernière, où vous vous battez pour le championnat du monde des constructeurs et où vous arrivez avec de grandes attentes, vous êtes déçu dès le début."

"Et vous ne voyez même pas de progression tout au long de l’année, ce n’est pas facile. Cela demande beaucoup d’énergie, mais cela ne me démotive pas. Au contraire, cela me motive encore plus à essayer de renverser la situation."