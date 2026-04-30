Verstappen salue le dialogue avec la F1 sur les règles même si ’ça ne changera pas le monde’

À Miami, Max Verstappen a une nouvelle fois livré son analyse des ajustements apportés aux règles 2026. Fidèle à sa ligne critique vis-à-vis du règlement actuel, le quadruple champion du monde a toutefois choisi de mettre en avant un point positif majeur : l’amélioration du dialogue entre les pilotes, la FIA et la Formule 1.

Si les modifications introduites ce week-end visent à corriger certains défauts, notamment liés à la gestion d’énergie et au pilotage en qualifications, Verstappen estime qu’elles restent limitées dans leur portée. Mais pour lui, l’essentiel est ailleurs.

"Le point positif, c’est que nous avons eu de bonnes réunions avec la Formule 1 et la FIA. Je pense que c’est probablement un point de départ pour l’avenir."

Le pilote Red Bull insiste sur l’importance de cette dynamique pour les générations futures.

"Même si je ne suis peut-être plus là, j’espère vraiment que les pilotes auront davantage leur mot à dire auprès des organisateurs, car je pense que la plupart d’entre nous comprennent bien ce qu’il faut pour faire de la Formule 1 un bon produit, un produit amusant."

Dans un sport qu’il décrit comme "très complexe et politique", Verstappen reconnaît néanmoins les efforts consentis.

"C’est déjà un grand pas en avant en termes de communication. Bien sûr, avec les changements apportés, c’est plus une petite retouche. Tout le monde a essayé de faire quelque chose, mais cela ne va pas changer le monde."

Sur le fond, le Néerlandais reste donc sur sa faim, notamment concernant l’objectif de retrouver des monoplaces permettant d’attaquer pleinement.

"Comme je l’ai dit plus tôt cette semaine, c’est un compromis. Ce n’est pas encore ce dont nous avons besoin pour vraiment rouler à fond. Mais il est compliqué de mettre tout le monde d’accord."

"J’espère simplement que l’an prochain, nous pourrons apporter de très, très gros changements."

Récemment Stefano Domenicali a déclaré que la F1 se porte bien et qu’il n’y a fondamentalement aucun problème. Verstappen comprend ce point de vue, mais indique qu’il est principalement motivé par des considérations commerciales.

"Je parle uniquement de l’essence du sport, de ce dont nous avons besoin, et aussi de ce que les pilotes ressentent dans la voiture. Mais il faut comprendre que c’est un business, c’est un sport. Et c’est pourquoi, comme je l’ai dit, cela peut parfois prendre une tournure politique."

"Comme je l’ai dit, j’espère qu’ils écouteront de plus en plus les pilotes. Je suis sûr que nous pouvons apporter une contribution précieuse à ce sujet. Je pense que si nous avions eu cette possibilité il y a cinq ou six ans, nous ne serions probablement pas dans la situation actuelle. J’espère simplement que ce sera une leçon pour l’avenir."

"Parce que je pense que la plupart des pilotes ici présents comprennent bien ce qui est nécessaire pour faire de la Formule 1 un bon produit, un produit divertissant. Et c’est un pas en avant en termes de communication."