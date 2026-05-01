Gasly résiste à Verstappen : Alpine F1 va-t-elle continuer sur sa lancée ?

Dans un peloton de milieu de grille particulièrement compact, Alpine F1 tente de tirer son épingle du jeu face à Haas, Racing Bulls et Audi dans la lutte pour les points... mais aussi Red Bull Racing !

Chef de file de l’écurie française en ce début de saison, Pierre Gasly réalise des performances solides, au point d’avoir déjà tenu tête en piste à Max Verstappen. Une situation inattendue qui témoigne des progrès réalisés par Alpine ces derniers mois.

Huitième du championnat, avec trois points d’avance sur le Néerlandais, Gasly refuse toutefois de s’enflammer.

"Nous savons où sont nos limites, nous savons exactement sur quoi nous devons travailler. Nous avons aussi un bon plan d’évolutions pour les prochaines courses," explique-t-il.

Le Français met en avant une dynamique positive en interne : "Je me sens bien dans la voiture, bien dans l’équipe, je travaille bien avec mes ingénieurs. Je suis content de retrouver la piste et j’espère marquer encore des points."

Le duel avec Verstappen lors du dernier GP au Japon n’est pas passé inaperçu, et Gasly reconnaît y avoir pris un certain plaisir : "Je dois dire que c’était assez sympa d’avoir cette petite bataille. Je pense que j’en ai probablement profité un peu plus que Max jusqu’à présent."

"Cela montre le travail réalisé par l’équipe ces derniers mois, parce que Red Bull et Max se battaient pour des victoires il n’y a pas si longtemps, alors que nous partions de bien plus loin."

"Je pense que l’équipe a fait du bon travail pour nous mettre dans la position dans laquelle nous sommes aujourd’hui."

Passons à Miami. L’A526 aura-t-elle droit à beaucoup d’évolutions ?

"Oui on a quelques pièces sur la voiture, beaucoup de voitures vont arriver avec des évolutions, mais on a fait un bon travail. Le plan était clair après Suzuka au sujet de ce qu’on allait faire. Encore une fois, on sait où sont nos limites, on sait ce qu’on doit faire, on a un bon plan."

Gasly a aussi évoqué sa pause d’un mois, qu’il a beaucoup documenté sur les réseaux.

"Je suis allé voir du football, beaucoup de football, quatre matchs dont la Ligue des Champions, et mon équipe préférée a gagné. Je me suis entraîné, on avait eu peu de temps cet hiver donc c’était bien d’avoir quatre semaines. Puis j’ai passé du temps en famille, j’ai fait un peu de marketing, des événements toutes les semaines, donc j’étais bien occupé, mais je me sens en forme. J’ai pu aller en France voir ma famille et des amis que je n’avais pas vus depuis longtemps. Maintenant, je suis prêt à me battre en piste."