Verstappen espère que Red Bull ’se rapprochera des leaders’ à Miami

Max Verstappen espère que l’évolution de la RB22 apportée par Red Bull ce week-end à Miami aidera son équipe à progresser et à se rapprocher des références que sont les pilotes Mercedes et Ferrari pour le moment.

Le Néerlandais est impatient de confirmer les progrès qu’amènera ce package, qui comporte notamment un aileron arrière similaire à l’aileron Macarena de Ferrari, et des pontons entièrement revus.

"L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour essayer de comprendre un peu mieux nos problèmes et tenter d’apporter des améliorations, c’est pourquoi je pense que c’est une bonne chose de voir ce que nous pouvons accomplir ici" a déclaré Verstappen.

"J’espère que nous pourrons nous rapprocher un peu des leaders, c’est l’objectif. Je ne sais pas à quel point, mais c’est vraiment ce que nous visons en ce moment."

S’il est satisfait des changements apportés pour Miami sur le règlement, le quadruple champion du monde pense qu’il en faudra davantage pour vraiment améliorer le spectacle et le pilotage : "Ca va dans la bonne direction mais j’espère que pour l’an prochain, nous pourrons faire de plus grands changements."

Interrogé sur le programme de sa pause d’avril, marquée notamment par un week-end sur la Nordschleife, il se félicite d’avoir pris du temps : "C’était bien de piloter dans différentes catégories, mais j’ai aussi profité du temps à la maison, ça fait du bien d’avoir cette pause."