McLaren F1 vise la passe de trois à Miami, Norris affiche sa confiance

Lando Norris aborde avec optimisme le Grand Prix de Miami, estimant que le tracé floridien pourrait convenir aux caractéristiques de sa McLaren MCL40. L’écurie britannique vise d’ailleurs une troisième victoire consécutive sur ce circuit.

Le champion du monde en titre s’y était imposé pour la première fois en carrière il y a deux ans, avant que son équipier Oscar Piastri ne prenne le relais l’an dernier.

Pourtant, la saison 2026 de McLaren a débuté de manière chaotique, malgré le doublé de titres décroché en 2025. Entre le forfait de Piastri en Australie après une erreur et l’absence des deux monoplaces sur la grille en Chine en raison de problèmes électriques distincts, l’entame a été compliquée.

Des signes encourageants sont toutefois apparus au Grand Prix du Japon, où Piastri a décroché un podium après avoir mené une bonne partie de la première moitié de course.

Après une pause de cinq semaines due à l’annulation de deux Grands Prix au Moyen-Orient, la Formule 1 arrive à Miami avec des ajustements réglementaires et des évolutions techniques sur l’ensemble de la grille.

Dans ce contexte, Norris estime que le profil du circuit, mêlant longues courbes rapides dans le premier secteur, une section médiane lente et technique, puis une longue ligne droite, pourrait jouer en faveur de McLaren.

Il souligne également que la gestion de l’énergie pourrait favoriser le spectacle.

"D’une certaine manière, cela ne change pas énormément de choses en termes de compétitivité. Les règles seront les mêmes pour tous," explique-t-il.

"C’est évidemment un circuit sur lequel nous avons été très performants, en tant qu’équipe, pas seulement en tant que pilotes, ces dernières années. Et l’an dernier, c’était l’un de nos meilleurs circuits de la saison en termes de performance par rapport aux autres."

Il reste toutefois prudent : "C’est un circuit différent, et il pourrait simplement convenir un peu mieux à la voiture que d’autres tracés. Le Japon convenait déjà un peu mieux à la voiture que les deux premières courses. Mais l’impact exact des changements, je ne sais pas, il faut attendre de voir."

"Il y aura toujours un premier secteur rapide, avec des virages à haute vitesse, et une section médiane très lente. Et cela nous convient bien si on se base sur Suzuka. Mais tout le monde aura beaucoup d’évolutions !"

Enfin, il évoque les possibilités stratégiques offertes par la gestion de la batterie.

"D’une certaine manière, avec la position des lignes droites et des virages, on pourrait avoir de très bonnes batailles en termes d’utilisation et de gestion de la batterie. Plusieurs scénarios d’attaque et de défense sont envisageables, sans que l’un se démarque plus que l’autre."

"Si vous l’utilisez trop souvent à un endroit, vous savez que le pilote derrière va vous repasser dans la ligne droite suivante. Donc cela pourrait être très intéressant, avec un peu de bluff, et j’espère que ce sera de bonnes courses, le Sprint comme le Grand Prix."