’J’aurais été idiot !’ : Verstappen réagit au départ de Lambiase

Max Verstappen a tenu à clarifier à Miami sa position concernant le départ de son ingénieur de course de longue date, Gianpiero Lambiase, estimant qu’il aurait été "idiot" de tenter de bloquer une opportunité majeure pour ce dernier.

Pendant la pause d’avril, il a été confirmé que Lambiase quitterait Red Bull Racing d’ici à la saison 2028 pour rejoindre McLaren dans un rôle de premier plan, aux côtés d’Andrea Stella. Une annonce marquante, tant leur collaboration s’est imposée comme l’une des plus fructueuses de l’histoire récente de la Formule 1, avec 71 victoires et quatre titres mondiaux.

Alors que Verstappen avait auparavant laissé entendre qu’il ne souhaitait pas poursuivre sans Lambiase à ses côtés, le quadruple champion du monde a depuis nuancé ses propos. Interrogé sur cette évolution, il a répondu avec pragmatisme : "Si je fais ça, je ne pourrais plus piloter. Je vais devoir travailler avec quelqu’un d’autre dans ma carrière, ici encore (en F1) ou ailleurs."

"Les choses changent, et l’offre qu’il a reçue... j’aurais été idiot d’essayer de le retenir. Tout ne tourne pas autour de moi."

"Il s’agit aussi de sa carrière et de son évolution, donc pour moi c’était une évidence."

Verstappen assure que cette annonce s’est faite dans un climat sain, reflet de leur relation.

"J’ai expliqué ce qu’il s’était passé, et nous avons une relation très honnête et ouverte, donc tout s’est très bien passé. Je lui ai déjà souhaité le meilleur, il n’y a aucun ressentiment."

Désormais, le regard est tourné vers l’avenir.

"En tant qu’équipe, nous regardons vers le futur et nous voulons innover et progresser," souligne-t-il, tout en se disant confiant quant à sa capacité à s’adapter à un nouveau duo ingénieur-pilote : "Nous travaillons déjà avec différents ingénieurs et je suis sûr que nous trouverons des solutions."

Enfin, Verstappen a tenu à écarter toute spéculation sur un lien entre ce départ et son avenir à long terme chez Red Bull ou en F1. A-t-il eu le temps de réfléchir à cela pendant la pause comme il l’espérait à Suzuka ?

"Non. Rien de nouveau de ce côté-là. J’ai aussi été occupé par d’autres choses ces dernières semaines. J’ai encore du temps et je prends mon temps."

"Et pour le départ de Gianpiero, cela n’a rien à voir avec ma propre réflexion."

Interrogé sur l’impact qu’une amélioration des performances de Red Bull pourrait avoir sur sa décision, Verstappen a ajouté : "Nous sommes un peu plus en retrait actuellement que l’an dernier."

"Pour le reste, et en ce qui me concerne également, je ne sais pas encore. Ce que j’ai dit au Japon reste valable, mais j’ai encore beaucoup de temps."

"Je veux juste être là pour l’équipe. Elle a travaillé très dur pour apporter des améliorations à la voiture, donc nous devons d’abord attendre de voir ce qu’elle va donner, et je n’ai aucune idée, bien sûr, de ce que les autres équipes ont préparé."

"J’espère simplement que nous pourrons nous éloigner un peu de la lutte en milieu de peloton et être un peu plus en tête."