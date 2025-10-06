’Grincheux’ contre ’héros du jour’ : Hadjar se rebelle face à Alonso

Isack Hadjar et Fernando Alonso ont lutté en course à Singapour, quand le pilote Aston Martin F1 essayait de dépasser le jeune pilote. Après plusieurs tentatives vaillamment défendues par ce dernier, la manœuvre a été validée, et n’était apparemment pas du goût de l’Espagnol.

Ce dernier s’est ainsi agacé de la résistance du Français, estimant apparemment que la bataille était inutile : "Le héros de la course ! On a perdu cinq secondes face au héros de la course. On s’amuse bien" a-t-il clamé de manière sarcastique.

Son rival du jour ne s’est pas dégonflé face à la réflexion agacée, Alonso ayant aussi dit à son ingénieur qu’il allait se déconnecter de la radio s’il lui parlait à tous les tours. Le pilote Racing Bulls n’a pas hésité à dénoncer l’attitude de son aîné.

"Je ne l’ai pas poussé hors de la piste. Je suis resté fair-play" a déclaré Hadjar. "S’il n’a pas apprécié ce combat, c’est qu’il est vraiment grincheux et je ne peux rien faire pour lui."

A froid après la course, Alonso a néanmoins désamorcé son agacement, même s’il a tenu à juger la résistance de Hadjar injustifiée : "D’après ce que j’ai compris, je pense qu’il a eu un petit problème de moteur dans les lignes droites, car il était lent."

"Parfois, dans certaines batailles, il faut savoir quand il vaut mieux se battre et quand il vaut mieux ne pas le faire, car le résultat final de la course pourrait être pire pour les deux, mais surtout pour lui."

"Donc oui, je pense qu’il a pris des risques inutiles, mais je comprends que c’est Singapour et qu’il faut se battre, et il a fait de son mieux, mais nous avons clairement perdu du temps."

Alonso a également été informé du qualificatif de "grincheux" attribué par Hadjar, auquel il a répondu par un tacle : "Certains mouvements à 300 km/h sont un peu limites à Singapour, mais chacun court comme il le souhaite et il n’y a pas eu de contact, donc tout va bien. Ils ont une voiture très rapide et pas beaucoup de points, donc c’est plutôt leur problème."

Hadjar a quant à lui expliqué pourquoi sa course avait été particulièrement difficile : "Toute la seconde moitié de la course, voire plus. J’ai eu d’autres problèmes que la chaleur, notamment beaucoup de vibrations dans la voiture, et j’ai eu un peu mal à la tête. Mais à part ça, rien de plus."