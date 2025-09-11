McLaren a frisé ’l’absurde’ avec ses consignes à Monza

L’ancien pilote de Formule 1 Christian Danner s’est joint aux critiques concernant la gestion controversée par McLaren de l’échange Oscar Piastri-Lando Norris à Monza.

Max Verstappen, vainqueur haut la main du GP d’Italie, a ri à la radio de l’équipe lorsque McLaren a demandé à Piastri de laisser passer Norris après que le Britannique ait perdu du temps lors d’un arrêt au stand lent.

Aujourd’hui consultant à la télévision pendant les Grands Prix, Danner a déclaré que la réaction de Verstappen était tout à fait pertinente.

"Il est tout à fait compréhensible que Max ait autant ri. À sa place, j’aurais fait pareil et je l’aurais fait savoir."

"Parce que c’est une excellente façon de ridiculiser les actions de son adversaire."

Danner a clairement exprimé son opposition à l’approche des « règles papaya » de McLaren pour la lutte pour le titre en 2025.

"Il est assez inhabituel pour une écurie de Formule 1 de remanier les positions de ses pilotes comme des marionnettes sous couvert d’équité. Avec le recul, je pense que McLaren n’aurait pas géré un ou deux points de la même manière aujourd’hui."

"Mais tout le processus a été tel que, personnellement, je dois dire que cela frise l’absurde."

L’ancien pilote des équipes Zakspeed et Rial a suggéré que le véritable point de discorde pourrait ne survenir que lorsque Piastri en aura assez.

À lire également McLaren F1 accusée de favoritisme envers Norris pour le titre pilotes

Les commentaires de Danner font suite à ceux de l’ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone, qui a confié cette semaine qu’il soupçonnait McLaren de préférer voir Norris plutôt que Piastri sacré champion du monde.

"Je suis sûr qu’il y aura des discussions internes. Il est tout à fait normal que les choses mijotent, et des actions comme celles de Monza augmentent la pression."

"À un moment donné, la pression montera au cœur de McLaren jusqu’à exploser. À un moment donné, Piastri explosera aussi s’il doit continuer à supporter des choses contraires à celles qui doivent faire partie de la course et des incidents qui peuvent survenir."