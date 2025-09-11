McLaren a frisé ’l’absurde’ avec ses consignes à Monza
"Il est compréhensible que Verstappen ait autant ri"
L’ancien pilote de Formule 1 Christian Danner s’est joint aux critiques concernant la gestion controversée par McLaren de l’échange Oscar Piastri-Lando Norris à Monza.
Max Verstappen, vainqueur haut la main du GP d’Italie, a ri à la radio de l’équipe lorsque McLaren a demandé à Piastri de laisser passer Norris après que le Britannique ait perdu du temps lors d’un arrêt au stand lent.
Aujourd’hui consultant à la télévision pendant les Grands Prix, Danner a déclaré que la réaction de Verstappen était tout à fait pertinente.
"Il est tout à fait compréhensible que Max ait autant ri. À sa place, j’aurais fait pareil et je l’aurais fait savoir."
"Parce que c’est une excellente façon de ridiculiser les actions de son adversaire."
Danner a clairement exprimé son opposition à l’approche des « règles papaya » de McLaren pour la lutte pour le titre en 2025.
"Il est assez inhabituel pour une écurie de Formule 1 de remanier les positions de ses pilotes comme des marionnettes sous couvert d’équité. Avec le recul, je pense que McLaren n’aurait pas géré un ou deux points de la même manière aujourd’hui."
"Mais tout le processus a été tel que, personnellement, je dois dire que cela frise l’absurde."
L’ancien pilote des équipes Zakspeed et Rial a suggéré que le véritable point de discorde pourrait ne survenir que lorsque Piastri en aura assez.
Les commentaires de Danner font suite à ceux de l’ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone, qui a confié cette semaine qu’il soupçonnait McLaren de préférer voir Norris plutôt que Piastri sacré champion du monde.
"Je suis sûr qu’il y aura des discussions internes. Il est tout à fait normal que les choses mijotent, et des actions comme celles de Monza augmentent la pression."
"À un moment donné, la pression montera au cœur de McLaren jusqu’à exploser. À un moment donné, Piastri explosera aussi s’il doit continuer à supporter des choses contraires à celles qui doivent faire partie de la course et des incidents qui peuvent survenir."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
McLaren F1
- McLaren a frisé ’l’absurde’ avec ses consignes à Monza
- Des regrets pour Sainz ? Rester chez McLaren aurait pu lui valoir le titre en F1
- McLaren F1 a-t-elle choisi ’la meilleure solution parmi deux mauvaises’ ?
- Fair play ou chaos ? Marko admet avoir ri des consignes de McLaren F1
- McLaren F1 a-t-elle ’manipulé’ le résultat du Grand Prix d’Italie ?