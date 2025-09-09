McLaren F1 accusée de favoritisme envers Norris pour le titre pilotes

McLaren fait face à de vives critiques après avoir ordonné à Oscar Piastri de céder la deuxième place à son équipier Lando Norris à Monza dimanche.

Cette décision, qui a réduit le déficit de Norris au championnat de 34 à 31 points, a été justifiée par Andrea Stella, directeur de l’équipe, par une question de « philosophie » de course chez McLaren F1.

Piastri avait hérité de cette position lorsque Norris a perdu du temps lors d’un arrêt au stand lent, mais la radio de l’équipe a révélé les réticences de l’Australien.

"Pour moi un arrêt lent est un fait de course. Mais comme je l’ai dit nous en discuterons, J’ai dit ce que j’avais à dire à la radio. Une fois la deuxième demande reçue, je n’allais pas m’opposer à l’équipe."

Cette décision a été huée par le public italien et a depuis suscité des critiques dans le paddock et au-delà.

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a déclaré au Blick : "On parle sans cesse d’équité. Mais est-il juste que Piastri soit pénalisé pour une erreur d’équipe ? Non."

"On commence à avoir l’impression que McLaren préfère un champion du monde nommé Lando Norris."

Gunther Steiner, ancien patron de Haas F1, a qualifié ce changement "d’inutile", arguant que "Oscar ne peut être tenu responsable de l’arrêt lent de Lando. Je ne l’aurais pas fait de cette façon."

Chez Mercedes F1, Toto Wolff a mis en garde McLaren contre les précédents dangereux : "Vous créez un précédent très difficile à effacer. Et si l’équipe commet une autre erreur ? Vous les échangez à nouveau ? La réponse viendra plus tard dans la saison, quand la situation s’intensifiera."

À lire également Wolff explique en quoi McLaren F1 a ’créé un précédent’ difficile à gérer

Des propos plus durs ont été tenus en privé par le manager de Piastri, Mark Webber, l’Australien accusant clairement l’équipe "de favoritisme dans un cas qui ne le justifiait pas" tandis que Giedo van der Garde, ancien pilote de F1 et consultant pour Viaplay, a été franc : "Si j’étais Piastri, j’aurais dit : ’c’est votre faute, je ne le laisserai pas passer’."

Même le champion du monde 1996, Damon Hill, s’est joint à la polémique en plaisantant : "En 1993, j’ai gagné le GP d’Italie parce que le moteur Renault d’Alain Prost a explosé. J’ai maintenant peur que Renault me ​​demande de lui rendre le résultat."

Un sondage mis en ligne par Hill sur ses réseaux sociaux a révélé que 62 % des personnes interrogées étaient "insatisfaites" de la décision prise par McLaren.

La controverse a même atteint la NBA, la star des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, publiant sur X : "Ces règles chez McLaren, c’est vraiment autre chose ! MDR. Oscar est un homme meilleur que moi car je n’aurais pas obéi."

Stella a toutefois soutenu l’approche de McLaren tout en évoquant une évaluation interne : "Évaluer ne signifie pas changer. Cela signifie approuver et confirmer notre façon de gérer les courses. C’est fondamental pour notre quête d’excellence."