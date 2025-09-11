Des regrets pour Sainz ? Rester chez McLaren aurait pu lui valoir le titre en F1

Carlos Sainz affirme que s’il n’avait jamais quitté McLaren, il serait aujourd’hui en lice pour le titre de champion du monde de Formule 1.

L’Espagnol de 31 ans a couru pour McLaren en 2019 et 2020 avant de rejoindre Ferrari, où il a été l’équipier de Charles Leclerc jusqu’en 2024.

Sainz a admis aujourd’hui que sa décision de quitter McLaren n’était peut-être pas la bonne mais comment refuser la Scuderia ?

"Ces deux excellentes années chez McLaren ont peut-être été les meilleures de ma carrière, où j’ai tiré le meilleur parti de la voiture."

"Si j’étais resté, nous serions en lice pour un titre de champion du monde en ce moment."

Malgré cela, Sainz insiste donc sur le fait qu’il ne regrette pas d’avoir accepté l’offre de Ferrari.

"Je voulais me prouver, à moi-même et à tous, que je méritais d’être là, de me battre pour des podiums et des victoires."

Ferrari l’a toutefois délaissé avant même le début de la saison 2024 au profit du septuple champion du monde Lewis Hamilton, et Sainz regrette sincèrement qu’aucune autre équipe de pointe ne l’ait sollicité. Il a donc rejoint Williams pour 2025.

"Je n’ai jamais connu une telle série de contre-performances et de mauvais résultats," admet Sainz.

"C’est un projet totalement nouveau et il faut donc l’accepter. Je suis très heureux chez Williams et je pense que c’est un excellent endroit pour mon avenir."

"Si nous parvenons à ramener Williams au sommet et à décrocher un jour un podium ou une victoire, ce serait ce qui me passionnerait le plus ; c’est mon projet de vie."

Sainz a évoqué le chemin parcouru depuis ses débuts chez Toro Rosso en 2015, alors qu’à 20 ans, il était associé à un Max Verstappen encore adolescent.

"A un moment de ma vie, j’ai réalisé que je n’y arriverais peut-être pas – ce fut un réveil brutal. À 17 ou 18 ans, l’idée de ne pas réaliser mon rêve de F1 était très difficile à accepter."

"Puis j’ai eu ma chance grâce à Red Bull. Courir avec Verstappen – aujourd’hui quadruple champion du monde – a été une expérience formatrice. Cela a vraiment renforcé mon caractère, car affronter quelqu’un d’une telle qualité et bénéficier du soutien de toute l’équipe Red Bull m’a obligé à donner le meilleur de moi-même."

Il a ensuite rejoint Renault, qu’il a admis "ne pas avoir apprécié", avant de se faire recruter chez McLaren.

"C’était la première fois en Formule 1 que je me sentais vraiment aimé, soutenu et accepté par tous. Cela a renforcé ma confiance en moi et m’a permis de progresser en tant que pilote."