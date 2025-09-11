L’ACI promet des améliorations à Monza après les avertissements de la F1

Geronimo La Russa, le nouveau président élu de l’Automobile Club d’Italie (ACI), affirme que Monza est déterminé à s’assurer une place au calendrier de la Formule 1.

La Russa a assisté à son premier Grand Prix d’Italie à la tête de l’organisation le week-end dernier, quelques jours seulement après que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a averti que Monza devait accélérer son programme de rénovation sous peine de perdre son emplacement à long terme.

"Le président Stefano Domenicali connaît très bien Monza, ses forces et ses faiblesses," a déclaré La Russa à La Gazzetta dello Sport.

"Il m’a dit, même devant le ministre des Sports, Andrea Abodi, qu’il était satisfait des progrès réalisés, mais il a appelé tout le monde à terminer et à améliorer le travail en cours."

Alors que de nouveaux circuits, de nouvelles nations et de nouveaux hôtes du monde entier se disputent des places au calendrier commercialisé par la FOM dirigée par Liberty Media, La Russa a admis que l’Italie ne pouvait pas se fier uniquement à l’histoire.

"Monza avance sérieusement. Nous avons tenu nos promesses, mais il reste encore beaucoup à faire. La F1 est un événement que tout le monde souhaite – nous devons continuer à travailler en équipe et démontrer la capacité organisationnelle de l’Italie."

"Monza a une histoire unique, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers."

La Russa a présenté les prochaines étapes, en se concentrant sur les installations et l’expérience des fans avant la course de 2026.

"La nouvelle salle de presse est essentielle pour les journalistes et il faut améliorer les espaces et les voies d’évacuation."

"Il y a également l’agrandissement et l’amélioration des tribunes et des espaces d’accueil, avec des toilettes et un accès améliorés. Notre objectif est d’accueillir toujours plus de personnes dans des conditions adaptées."

À lire également Domenicali met la pression sur Monza pour son avenir

Il a également suggéré que Monza pourrait faire pression pour obtenir des changements en sa faveur.

"Il faut toujours des améliorations. J’aimerais que le Grand Prix revienne à sa date historique – la deuxième semaine de septembre. Cela faciliterait l’organisation."

Le directeur de l’ACI a toutefois souligné que la priorité la plus urgente était de prolonger la concession du financement local de Monza, qui expire actuellement en 2028.

"L’option la plus immédiate est de poursuivre le dialogue, déjà très fructueux, avec le consortium du parc et la Région Lombardie pour le renouvellement de la concession. Une perspective à long terme est essentielle pour planifier les investissements et signer le nouveau contrat avec la F1."