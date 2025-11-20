Massa se dit ravi de remporter la première manche sur 2008, le procès se tiendra bien

Felipe Massa savoure ce soir ce qu’il qualifie de "victoire" après la première étape de son combat judiciaire visant à faire reconnaître l’injustice dont il s’estime victime dans la lutte pour le titre mondial de Formule 1 2008.

À l’issue d’une audience de trois jours tenue le mois dernier devant la Haute Cour de Londres, suivie de longues délibérations du juge chargé de l’affaire, le juge Jay, l’ancien pilote Ferrari a obtenu le feu vert pour poursuivre son action en justice. Le procès à venir promet de mettre en pleine lumière les décisions et les actions entourant l’affaire du Crashgate, survenue lors du Grand Prix de Singapour 2008.

Le juge a toutefois posé une limite : si Massa est autorisé à réclamer des dommages et intérêts pour les pertes financières liées à la conquête manquée du titre face à Lewis Hamilton, une compensation évaluée à environ 80 millions d’euros, la Cour a rejeté sa demande visant à faire reconnaître qu’il aurait dû être déclaré champion du monde 2008. Il ne devrait pas non plus être déclaré "champion légitime de 2008", conformément à sa demande.

Massa et son équipe juridique doivent désormais se préparer à un procès potentiellement long et complexe, face au front commun que formeront les avocats de Bernie Ecclestone, de la Formule 1 et de la FIA.

Bien qu’averti que la suite de la procédure sera loin d’être "un long fleuve tranquille", le Brésilien n’a pas masqué sa satisfaction devant ce premier résultat positif, qu’il considère comme un signal fort.

Sur Instagram, il a exprimé sa joie dans un message particulièrement appuyé et a confirmé qu’il donnera bien suite avec un procès qui pourra donc se tenir.

"C’est une victoire immense – une grande journée pour moi, pour la justice et pour tous ceux qui aiment la Formule 1."

"Le tribunal a reconnu la solidité de mon dossier et a refusé de laisser les défendeurs faire taire la vérité sur 2008."

"Ils ont tout fait pour empêcher cette affaire d’avancer, mais notre combat est celui de l’équité, et aujourd’hui nous avons gagné."

Massa assure que ce n’est qu’un début et que la suite permettra enfin de faire éclater la vérité.

"La vérité prévaudra lors du procès. Nous ne laisserons rien au hasard. Je suis plus déterminé et confiant que jamais."

"La justice sera faite. Pour moi, pour les Brésiliens, pour les Tifosi, pour tous les fans de sport automobile qui méritent un sport honnête, et pour l’avenir de la Formule 1."

Il conclut son message en remerciant ses proches et ses avocats.

"Je veux remercier mon équipe juridique exceptionnelle, ma famille, et Dieu, qui nous a guidés et ne m’a jamais laissé perdre la foi. Ensemble, nous irons jusqu’au bout."

Cette première décision judiciaire n’offre aucune certitude quant à l’issue du dossier, mais elle ouvre la voie à un procès qui pourrait raviver l’un des chapitres les plus controversés de l’histoire récente de la F1.