Officiel : Wolff vend une partie de ses parts de Mercedes F1 au PDG de CrowdStrike

L’équipe Mercedes F1 a officialisé ce soir l’arrivée d’un nouvel acteur clé dans son actionnariat : George Kurtz, fondateur et PDG de CrowdStrike mais aussi pilote d’endurance et vainqueur des 24 Heures du Mans.

L’entrepreneur américain acquiert une participation minoritaire de 15 % dans la partie contrôlée par Toto Wolff, laquelle détient un tiers de l’écurie de Brackley aux côtés de Mercedes-Benz et d’INEOS, soit environ 5% de l’équipe qui revient à Kurtz. Cette opération fait de Kurtz un nouveau co-propriétaire et, surtout, un acteur stratégique pour l’avenir technologique de l’équipe.

En parallèle, Kurtz est également nommé Technology Advisor (conseiller technologique) du team. Il rejoint ainsi le comité stratégique aux côtés d’Ola Källenius (CEO Mercedes-Benz Group), Sir Jim Ratcliffe (INEOS) et Toto Wolff. Ce dernier conserve l’intégralité de ses responsabilités exécutives, l’opération ne modifiant en rien la gouvernance actuelle.

George Kurtz présente un parcours rare dans le paysage de la F1 moderne. Pilote d’endurance reconnu et victorieux au Mans, il est surtout à la tête de l’une des entreprises les plus influentes du secteur : CrowdStrike, leader mondial de la cybersécurité dopée à l’IA. Son expertise mêle innovation technologique, gestion d’infrastructures de grande ampleur et compétition automobile.

Dans son rôle de conseiller technologique, Kurtz apportera sa vision sur la stratégie d’innovation de Mercedes, notamment autour de la donnée, de la performance et de l’analyse avancée, désormais essentielles en Formule 1. Il contribuera également au développement de l’écosystème de l’équipe aux États-Unis et dans le secteur technologique mondial, tout en recherchant de nouveaux partenaires capables d’apporter un avantage compétitif.

George Kurtz souligne les parallèles entre les exigences de la cybersécurité et celles de la F1.

"Gagner en course comme en cybersécurité exige de la vitesse, de la précision et de l’innovation. Les millisecondes comptent. L’exécution compte. Ce sont les données qui font la différence."

"La technologie redéfinit l’avantage compétitif et la capacité humaine partout dans le monde, y compris en sport automobile. Je suis enthousiaste à l’idée d’aider l’équipe à accélérer vers l’avant, en toute sécurité."

Cette évolution s’inscrit dans la continuité d’un partenariat initié en 2019, lorsque CrowdStrike est devenu Partenaire Global de Mercedes-AMG Petronas F1, fournissant les solutions de cybersécurité qui protègent l’infrastructure numérique de l’écurie.

Toto Wolff a chaleureusement accueilli ce nouveau partenaire-capitaliste.

"Le parcours de George est inhabituel par son ampleur : il est pilote, ambassadeur fidèle de Mercedes-AMG et entrepreneur d’exception. Il comprend à la fois les exigences de la course et la réalité de la construction et de l’expansion d’entreprises technologiques."

"Cette combinaison apporte une perspective spécifique, de plus en plus pertinente pour l’avenir de la Formule 1."