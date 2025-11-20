Verstappen n’a ’aucune explication’ pour une chute de performance de Piastri ’très bizarre’

Max Verstappen n’a pas caché sa surprise face au brutal retournement de situation vécu par Oscar Piastri cette saison. Le pilote Red Bull, encore engagé dans la lutte pour le titre face aux deux McLaren, estime que la perte soudaine de rythme de l’Australien reste difficile à comprendre, même si elle a permis de resserrer un temps les écarts au championnat.

Après son succès l’été dernier à Zandvoort, Piastri semblait lancé vers un premier titre mondial sans réelle opposition. Mais en quelques courses seulement, le scénario a basculé : Lando Norris a capitalisé sur la méforme de son équipier, enchaînant deux victoires au Mexique et au Brésil pour prendre la tête du championnat.

Verstappen reconnaît lui-même qu’il ne s’attendait pas à un tel effondrement.

"Je crois que si l’écart s’est refermé aussi vite, c’est en partie parce que toutes les circonstances se sont alignées," explique-t-il avant le Grand Prix de Las Vegas.

"Ils ont fait quelques erreurs après la pause estivale ou ont eu un crash, alors que nous avons réussi quelques bonnes courses où tout s’est mis ensemble. Et oui, dans ces moments-là, vous pouvez revenir très vite."

Mais le Néerlandais prévient que cette dynamique n’était pas durable.

"À un moment, vous revenez à la réalité et vous savez que ça ne se passera pas comme ça partout."

Il se satisfait toutefois des progrès récents de Red Bull.

"Au moins, nous avons été sur le podium lors des dernières courses, et c’est déjà bien plus constant que ce que nous avions entre le milieu de 2024 et le milieu de 2025. Donc au final, c’est positif."

Interrogé sur la chute de forme de Piastri, Verstappen admet être perplexe.

"Je n’ai aucune explication à vrai dire, je trouve cela très bizarre. Je ne m’attendais pas à ce que ça se passe comme ça, même si au bout du compte ce n’est pas vraiment mon problème."

Certains ont suggéré que Piastri avait perdu le rythme, mais Verstappen rejette cette idée.

"Non, je ne pense pas. Mais honnêtement, je ne sais pas non plus comment c’est possible."

Son père, Jos Verstappen, avait estimé récemment que Piastri ou son manager Mark Webber auraient dû "frapper du poing sur la table" au cœur de la mauvaise passe. Max, lui, offre une vision différente.

"Non, mais je pense que cela dépend aussi de la manière dont ils fonctionnent en tant qu’équipe. Ce n’est pas comme ça que moi j’opère. Mais c’est très bien, chacun fait les choses à sa façon. Il n’y a rien de mal à ça, mais je suis un peu différent à cet égard."

"Je ne sais pas ce qui s’est passé ou pas passé, donc c’est difficile pour moi de juger. Mais je pense que j’aurais probablement été un peu plus agacé, quand vous êtes aussi loin devant et que vous vous retrouvez soudain aussi loin derrière."

La situation de Piastri s’est encore compliquée au Brésil, où il a été sanctionné après un accrochage impliquant Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Carlos Sainz a jugé la pénalité "inacceptable", mais McLaren n’a pas protesté.

Verstappen souligne que Red Bull aurait réagi différemment.

"Oui, je ne sais pas pourquoi ils ont géré ça ainsi. Au final, vous pouvez être en colère, mais la pénalité restera en place quoi qu’il arrive. Vous devez faire avec. Si vous avez un problème avec ça, il faut contacter les commissaires ou la FIA, espérer quelque chose pendant la course, ou peut-être que vous pourrez en discuter juste après."