Marko voit bien Perez chez Cadillac F1 ’s’il s’est remis de la pression Verstappen’

Un autre changement majeur pour la Formule 1 en 2026 est l’arrivée d’une toute nouvelle écurie : Cadillac.

L’opposition a été forte tout au long du processus, mais le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, est serein.

"Quand l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, avec une marque aussi traditionnelle, entre en Formule 1, c’est toujours gagnant. Quand j’étais jeune, une Cadillac était une voiture de rêve, et maintenant ils veulent se remettre sur pied et booster leur image avec le sport."

"Ils pourraient même réussir immédiatement, car General Motors a une participation dans Ferrari, et Cadillac se lance avec des moteurs Ferrari. Ce qui sera passionnant, ce sera de savoir comment ils géreront la disparité entre leurs sites – la future usine de moteurs en Caroline du Nord et le siège de l’équipe en Angleterre."

Le pilote Red Bull, Sergio Perez, évincé à la fin de l’année dernière, est actuellement fortement pressenti pour un volant chez Cadillac. Mario Andretti a confirmé son intérêt pour le Mexicain, qui lui-même considère un retour en F1.

"S’il s’est remis de la pression de Verstappen et qu’il est très motivé, alors oui," a répondu Marko lorsqu’on lui a demandé si le Mexicain pouvait revenir en F1.

"Il est extrêmement populaire en Amérique latine, c’est un autre point à prendre en compte. Je viens de lui parler au téléphone, il est de bonne humeur et profite de la vie. Ils auront probablement besoin d’un pilote expérimenté."