Pérez savoure sa revanche et confirme ‘des discussions avec plusieurs équipes’ de F1

Sergio Pérez va-t-il faire son retour sur la grille dès l’an prochain ? C’est bien possible.

D’un côté, sa cote a remonté depuis que Liam Lawson n’a survécu que deux Grands Prix chez Red Bull - quand Pérez a tenu quatre ans.

Et de l’autre, la future 11e équipe, Cadillac, recherche deux pilotes expérimentés.

Mais Sergio Pérez a-t-il vraiment l’envie de revenir dans les paddocks ? L’ancien pilote de Milton Keynes n’a-t-il pas été refroidi voire détruit par la fin de son expérience chez Red Bull ?

« Tout est arrivé très tard dans la saison », a tout d’abord commenté le Mexicain pour le site officiel de la F1, revenant sur son éviction en fin d’année dernière.

« Je ne m’y attendais pas vraiment. Ce n’est devenu plus clair qu’une fois arrivés au Qatar, quand nous avons commencé à discuter et négocier mon départ de l’équipe. Tout s’est passé très vite. »

Sergio Pérez l’affirme aujourd’hui : il n’a aucun ressenti, aucun ressentiment envers Red Bull et Christian Horner.

« Je veux vraiment que l’équipe réussisse, car j’y ai beaucoup d’amis », a poursuivi Pérez.

« J’y ai passé quatre ans et je veux les voir faire de belles choses. C’est simplement un sujet difficile à aborder. »

« Je suis resté en contact avec certains membres de l’équipe – mais quand on n’est plus à l’intérieur, il est difficile de savoir ce qu’il se passe. »

Comment expliquer l’échec de Sergio Pérez chez Red Bull ? Sans surprise, l’ancien pilote Force India et Sauber pointe les difficultés uniques de pilotage de la voiture de Milton Keynes, qui semble être ultra-pointue et seulement développée pour le style de Max Verstappen.

« Pour moi, c’était très simple : la voiture est tout simplement difficile à exploiter à 100 %, à en tirer toute la confiance – et les choses avec lesquelles j’ai eu du mal, même Adrian [Newey, ancien directeur technique de l’équipe] en a parlé. »

Pérez espère que Tsunoda va réussir là où Lawson a échoué…

Sergio Pérez a vu échouer très rapidement Liam Lawson dans son baquet. Pourquoi en serait-il autrement pour Yuki Tsunoda ? Pérez n’espère-t-il pas, secrètement, que le Japonais échoue lui aussi ?

« Je veux leur souhaiter le meilleur. Woody, qui est un très bon ami à moi, est l’ingénieur de Yuki maintenant, donc j’espère vraiment qu’ils réussiront. »

« Yuki a le talent, il a la vitesse, et au-delà de ça, il faut la mentalité pour gérer tout cela. Je pense qu’il a la bonne mentalité et la bonne attitude pour y arriver. J’espère qu’ils vont réussir. »

Pérez est heureux d’être courtisé de nouveau, mais va-t-il être séduit par un projet F1 ?

Retiré des circuits, Sergio Pérez restera-t-il cependant bien longtemps encore dans son hacienda mexicaine ?

L’ancien pilote McLaren F1 veut-il faire son retour dans le paddock dès l’an prochain ? En a-t-il l’envie ? Est-ce que la F1 lui manque ?

« C’était génial d’avoir ce temps pour prendre un peu de recul, voir ce sport de l’extérieur et être capable de réaliser le parcours que j’ai accompli jusqu’ici dans de nombreux domaines », a déclaré le sextuple vainqueur en Grand Prix, qui est aussi monté sur 39 podiums.

« Je me sens dans une position privilégiée dans ma carrière, en sachant que j’ai toujours maximisé toutes mes opportunités – et pour moi, en tant qu’athlète, c’est très important. »

« Si je trouve un projet qui me motive pleinement pour revenir, où l’équipe croit en moi, apprécie ma carrière, mon expérience et tout ce que je peux apporter, ce serait très attractif à envisager », a-t-il affirmé.

« C’est pourquoi je me suis donné au moins six mois pour mettre toutes mes options sur la table et prendre une décision sur ce que je vais faire ensuite dans ma carrière. »

Parmi ces projets intéressants, Sergio Pérez va-t-il citer l’opportunité que pourrait lui offrir Cadillac ? Est-il intéressé par un contrat dans l’équipe américaine ?

En tout cas, il confirme avoir été approché par quelques équipes… peut-il les citer ?

« Il y a quelques projets très intéressants en cours. J’ai été approché par quelques équipes depuis Abu Dhabi. Pour l’instant, la saison a commencé, donc certaines choses vont s’ouvrir dans les mois à venir. »

« Nous discutons avec plusieurs parties. Une fois que j’aurai une vue d’ensemble de mes options, je prendrai une décision. Ce qui est très clair pour moi, c’est que je ne reviendrai que si le projet a du sens, et si c’est quelque chose que je peux apprécier. »

« J’ai passé beaucoup de temps en F1, j’ai fait le tour de la question. Une fois qu’on prend du recul, on réalise combien on sacrifie dans la vie pour être dans ce sport. Donc, pour revenir pleinement engagé en F1, j’ai besoin d’une vraie motivation. »

Hier moqué par le paddock, Sergio Pérez est donc aujourd’hui courtisé et il s’en réjouit !

« C’est une bonne position d’être convoité comme pilote. Les gens ont la mémoire courte en F1. »

« En quelques courses, on oublie ce que vous avez accompli. Les gens comprennent que ma position n’était pas la plus simple en F1 – et j’ai très bien réussi dans l’ensemble. »

« Surtout l’an dernier, je n’ai pas pu montrer de quoi j’étais capable en tant que pilote », a-t-il poursuivi. »

« Et maintenant, soudainement, les gens réalisent à quel point cette voiture (la Red Bull, ndlr) est difficile à piloter. »

« Quand j’ai rejoint Red Bull, il y avait déjà eu d’excellents pilotes qui avaient eu du mal – Alex [Albon], Pierre [Gasly], ce sont des pilotes fantastiques et ils ont galéré. »

« Je suis resté si longtemps chez Red Bull que tout le monde a fini par oublier à quel point la voiture est difficile à conduire, donc c’était compliqué. »

« Je pense que si un projet a du sens pour moi – et avec le changement de réglementation prévu pour 2026 – je pense qu’une année sabbatique n’aura aucun impact si je décide de revenir. »