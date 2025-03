Cadillac F1 se dit intéressée par Perez, le Mexicain se donne 6 mois

Sergio Perez se donne 6 mois pour savoir s’il souhaite faire un retour en Formule 1.

Sa performance chez Red Bull Racing l’an dernier n’a pas laissé un grand souvenir mais sa cote est indirectement remontée après avoir vu les performances de Liam Lawson dans la RB21 lors des deux premières courses.

Et elle pourrait définitivement remonter encore plus si Yuki Tsunoda se casse aussi les dents sur le comportement très spécial de cette F1 taillée pour le style de pilotage de Max Verstappen.

Le Dr Helmut Marko a d’ailleurs confirmé avoir recontacté le Mexicain ces derniers jours. Pour jauger de la température ? Au cas où...

De son côté Perez a fait le point sur son avenir en sport automobile.

"J’ai six mois. Je me suis donné six mois pour examiner les options qui s’offrent à moi et décider de la prochaine étape de ma carrière."

"Les portes sont ouvertes dans de nombreux domaines. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de décider de ce que je veux faire de ma carrière."

"La suite est importante, je veux donc me donner le temps et l’espace nécessaires pour prendre la meilleure décision."

L’intérêt confirmé de Cadillac F1

Le nom de Perez intéresse en tout cas Mario Andretti, consultant de la nouvelle équipe Cadillac en Formule 1 pour 2026.

Selon l’Américain, interrogé par ESPN, "Perez est une option. Ça pourrait l’être. Bien sûr."

"Tout ce que je peux dire, c’est que Liam Lawson fait du coup remonter le niveau de Checo."

"Yuki Tsunoda, vous savez, je pense qu’il méritait probablement ce volant plus que Liam. Mais qui suis-je pour décider ? Nous verrons bien."

Andretti a admis que Cadillac étudiait de nombreuses options concernant le nom établi qu’elle compte placer aux côtés, si possible, d’un Américain.

"Le deuxième pilote, le second baquet, sera certainement un pilote expérimenté et potentiellement disponible. Et nous savons tous que la sélection à cet égard est assez claire."

"Il pourrait y avoir quelques pilotes parmi lesquels choisir. Trois pilotes, en réalité. Et je ne vais pas vous dire lesquels."

Valtteri Bottas et Guanyu Zhou sont certainement sur la liste, ainsi que Sergio Perez donc.

"Vous savez, vous regardez autour de vous et vous voyez qui est disponible, et c’est facile," sourit Andretti.

"Vous pouvez voir qui a le plus d’expérience. Je suis sûr que vous voulez de l’expérience."

"Nous réfléchissons beaucoup et je n’ai pas le dernier mot, mais j’aurai une certaine influence. Encore une fois, je ne suis pas le maître absolu, donc ce n’est pas moi qui prends la décision finale."