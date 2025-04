Lawson se dit ‘choqué’ et ‘frustré’, Horner essaie d’éteindre l’incendie chez Red Bull

« Un choc ». C’est ainsi que Liam Lawson a qualifié son éviction de Red Bull Racing , pour une rétrogradation immédiate chez Racing Bulls, au bout de deux Grands Prix seulement.

Réagissant pour la première fois, devant les médias, à cette décision abrupte et terrible pour sa carrière, le Néo-Zélandais n’a pas caché avoir été abasourdi par la décision prise par Christian Horner et Helmut Marko.

« C’était définitivement un choc, honnêtement. Ce n’est pas quelque chose que je voyais venir. »

« Les discussions que nous avions ne semblaient pas du tout aller dans cette direction, donc ce n’était clairement pas quelque chose que j’attendais. »

Liam Lawson confie aujourd’hui sa frustration de n’avoir eu que deux Grands Prix pour faire ses preuves, alors qu’arrivait le Grand Prix du Japon, sur le tracé de Suzuka qu’il connaît déjà pour y avoir roulé en Super Formula.

« Honnêtement, oui [je suis frustré]. Évidemment, j’aurais aimé avoir plus de temps. »

« Et je pense qu’avec plus de temps, surtout en allant sur des circuits que je connaissais déjà… ça a été un début difficile. Nous avons eu des essais compliqués, un premier week-end mouvementé à Melbourne avec les essais libres. Et ensuite, évidemment, la Chine était un Sprint. »

« Je pense que retourner sur des circuits familiers, vu la complexité de la voiture, m’aurait aidé, et j’aurais adoré avoir cette opportunité. Mais ce n’est évidemment pas ma décision, donc je suis là pour tirer le meilleur de celle-ci. »

Pour justifier cette mise à l’écart, Red Bull a souligné combien sa F1 était difficile à conduire avec un train avant si instable.

Lawson admet-il au moins qu’il avait terriblement du mal à dompter cette F1 construite pour Max Verstappen ?

« La voiture est difficile à piloter. Mais nous étions en train de suivre un processus pour nous adapter. »

« Honnêtement, c’est juste une question de temps. Mais comme le week-end s’est déroulé… En Formule 1, lors d’un test de pré-saison, vous roulez toute la journée, vous avez énormément de temps pour vous adapter, pour tout ajuster. »

« Donc pour moi, le plus grand obstacle a été le manque de temps dans la voiture. »

« À chaque session, on s’adaptait à quelque chose qui était encore un peu inconnu. Ce n’est pas tant une question de style de pilotage ou autre. C’est juste une question d’ajustement. Et pour moi, je n’ai simplement pas eu le temps de le faire. »

Horner tente de consoler Lawson… et de calmer Max Verstappen

Christian Horner a aussi pris la parole ce mercredi. Le patron de Milton Keynes reconnaîtra-t-il s’être trompé lourdement sur le choix de Lawson ? Va-t-il assumer ses responsabilités ? Quels mots peut-il trouver pour tenter de consoler Liam Lawson ?

« Bien sûr, c’est horrible, parce que vous enlevez à quelqu’un ses rêves et ses aspirations, mais parfois, il faut être cruel pour être gentil. Et dans ce cas, ce n’est pas la fin pour Liam. »

« J’ai été très clair avec lui : c’est un échantillon de deux courses. Je pense que nous lui avons demandé trop, trop vite. »

« Nous devons accepter que nous lui en demandions trop, trop tôt. Et donc, c’est pour lui l’opportunité de cultiver le talent que nous savons qu’il possède, de retour dans le baquet Racing Bulls, dans un environnement qu’il connaît et qui est peut-être un peu moins sous pression que chez Red Bull Racing. »

La RB21 reste une monoplace extrêmement complexe à piloter, et qui donne même du fil à retordre à Max Verstappen.

Le problème n’est-il donc pas la voiture plutôt que le deuxième pilote ?

« Nous avons du travail à faire avec la voiture, » reconnaît Christian Horner.

« Nous devons améliorer la voiture. Nous devons nous appuyer sur plus d’expérience pour cela. »

« Et en attendant, [Liam] doit te reconstruire chez Racing Bulls, dans un environnement familier et moins stressant. »

Pourquoi n’avoir pas attendu au moins Suzuka pour débarquer Lawson ? Pourquoi cette précipitation chez Red Bull et Christian Horner ?

« Je pense qu’avec tout ce que nous avons vu en Australie et en Chine, il était clair que ça affectait beaucoup Liam. »

« Nous aurions pu attendre, et je pense que Liam est un pilote talentueux. Peut-être qu’en une demi-saison, il serait arrivé au niveau, mais nous n’avons pas ce temps. »

« C’était quelque chose de très clair pour l’équipe d’ingénierie : à quel point Liam avait du mal à tout gérer, et vous pouviez voir ce poids sur ses épaules. »

« Les ingénieurs venaient me voir très inquiets, et au bout du compte, je pense que c’était la chose logique à faire. »

Horner tenterait-il par là de se défausser sur ses ingénieurs ?

Quoi qu’il en soit, en interne, Verstappen aurait été très mécontent du traitement infligé à Lawson. Il a notamment liké un post Instagram de van der Garde, critiquant Red Bull.

Et ce alors même que Max Verstappen pourrait être tenté d’aller chez Mercedes ou Aston Martin F1 l’an prochain…

Christian Horner reconnaît-il que le Néerlandais a été fâché par la décision de virer Lawson ? Comment le rassurer alors que le navire Red Bull semble prendre l’eau ?

« Je pense que Max a été surpris par la rapidité de la décision. Mais il a aussi vu à quel point Liam avait du mal. »

« Il sait où nous devons progresser avec la voiture. Il a beaucoup travaillé avec l’équipe d’ingénierie. »

« Nous avons eu une très bonne session avec lui la semaine dernière. Il est très concentré sur l’amélioration de la voiture, sur la recherche de ces derniers dixièmes qui nous permettront de rivaliser vraiment avec les McLaren devant. »