Marko : Verstappen n’a pas signé chez Mercedes F1 et il ne peut pas le faire

Le Dr Helmut Marko a tenté d’être franc et direct au sujet de l’avenir de Max Verstappen, au milieu d’une tempête de spéculations dans le paddock de Silverstone.

"Il n’a pas signé et il ne peut pas le faire," affirme le conseiller sportif de longue date de Red Bull et mentor clé de la carrière du quadruple champion du monde.

Il fait bien sûr référence à Mercedes, et aux rumeurs de plus en plus fortes selon lesquelles les clauses de sortie du contrat de Verstappen sont désormais activées et qu’il est prêt à signer pour 2026 et au-delà.

Verstappen a essayé, comme il sait si bien le faire, de ne presque rien dévoiler à la foule de journalistes qui l’entouraient hier (à lire ici).

Pourtant, Verstappen semblait plus serein que Marko face à la situation.

"Ça commence à devenir agaçant," a admis l’Autrichien.

"Les mêmes questions reviennent sans cesse et nous donnons toujours les mêmes réponses, car rien n’a changé par rapport à la situation initiale."

Pour en revenir aux propos de Marko, "il n’a pas signé et il ne peut pas le faire", cela veut dire que si aucune clause de sortie n’est activable, Mercedes F1 et le clan Verstappen devraient d’abord négocier la sortie. L’équipe allemande devrait verser pas loin de 130 millions de dollars à Red Bull pour rupture de contrat anticipé si l’on compte les trois années de salaire de 2026 à 2028 (hors bonus).

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a cependant insisté sur le fait qu’il avait "le sentiment que quelque chose se tramait", et l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher est tout à fait d’accord avec lui.

"J’ai le sentiment que le Dr Marko a abandonné la lutte pour Verstappen. Il comprend que Verstappen est susceptible de partir – et le problème encore plus grave réside dans la structure de l’équipe. Ils ont maintenant un designer qui ne maîtrise pas la conception de cette voiture."

Dernière information en date qui circule dans le paddock : Mercedes pourrait se donner tout le temps nécessaire pour attendre la décision de Verstappen en renouvelant le contrat de George Russell dès maintenant, et en prévoyant un plan B pour Kimi Antonelli.

Certains pensent que c’est ce qu’a signifié la demi-heure de discussion entre Toto Wolff et son homologue d’Alpine, Flavio Briatore, il y a environ une semaine en Autriche.