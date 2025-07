Verstappen reste silencieux quant à un transfert éventuel chez Mercedes F1

Max Verstappen aborde le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne avec une forte suspicion de négociations en cours avec Mercedes F1 pour un éventuel transfert dès 2026.

Bien évidemment, dans le paddock de Silverstone ce jeudi, au moment d’affronter les médias, il a eu droit à des questions sur les spéculations en cours.

Et il est intéressant de noter, encore une fois, que le Néerlandais n’a absolument pas chercher à les démentir, plus ou moins fermement. Il est resté assez muet sur le sujet, comme il y a une semaine.

"Honnêtement, je n’ai rien d’autre à ajouter à ce que j’ai dit la semaine dernière [en Autriche]."

"Tout ce que j’ai dit cette semaine-là est toujours le même. Rien n’a changé de mon côté."

On a alors demandé à Verstappen pourquoi son entourage discutait avec Mercedes. Le champion du monde a répondu, un peu irrité : "Qui dit ça ?" Ce à quoi les journalistes ont répondu : "Mercedes".

On lui a ensuite demandé s’il pourrait y avoir une clause de sortie activée, ce à quoi il a refusé de répondre : " Je ne parle pas de mon contrat."

Verstappen a alors ajouté : "Je n’ai rien à ajouter. Je ne souhaite pas approfondir le sujet."

"Il n’y a pas de décision pour le moment. Pour moi, ce n’est pas 2026 ou quoi que ce soit. Je me concentre simplement sur ce qui m’attend et sur le travail avec l’équipe. Et puis, bien sûr, beaucoup de gens émettent des hypothèses sur ce que je pourrais faire, mais vous savez que ce n’est pas mon cas. Cela reste privé."

Verstappen a exclu en tout cas la possibilité de prendre une année sabbatique hors de la F1. Compte tenu des nombreuses inconnues concernant la hiérarchie l’an prochain, ne serait-ce pas une bonne idée afin de rejoindre le meilleur team possible en 2027 ?

Il a indiqué qu’il n’avait aucune intention de quitter la grille dans un avenir proche, malgré son intérêt pour d’autres compétitions.

"Je courrai en F1, c’est sûr, mais oui, j’essaierai à l’avenir de combiner cela avec toutes les autres courses possibles et pour lesquelles je peux me préparer. Parce que je veux explorer un peu plus la F1, ce que je fais déjà avec les essais, mais aussi, à terme, en compétition."

"Mais une année sabbatique sans F1, non, non, certainement pas."

Ralf Schumacher, ancien pilote de F1, a une dent contre Christian Horner et son management. Il a récemment appelé Horner a laissé sa place à la tête de l’équipe pour du sang neuf. Qu’en pense Verstappen ?

"C’est toujours facile de dire, quand tout va bien : « Ah, c’est le style de management qui fonctionne ». Si vous me posez la question, ou si vous la posez aux gens en 2023, quelle est la meilleure solution ? Vous vous dites : « Oh, eh bien, ça va. Donc tout fonctionne bien ». Vous savez, c’est toujours facile de mettre ça sur le compte d’une personne. Mais oui, je ne pense pas avoir quelque chose de négatif à dire ici."

"Oui, nous souffrons aujourd’hui. Il faut parfois du temps pour que tout soit en ordre. C’était exactement l’inverse pour nous il y a moins de deux ans. Tout allait très bien dès le début de la nouvelle réglementation, et vers la fin, c’est un peu plus difficile."

"C’est quelque chose qu’il nous faut comprendre. Pourquoi n’avons-nous pas progressé autant que d’autres équipes ? Et 2026 arrive, et ce sera complètement différent."

Verstappen espère retrouver la forme après une épreuve difficile à Spielberg, où il a été éliminé dès le premier tour du Grand Prix suite à un contact avec Kimi Antonelli.

Ce résultat le laissant à 61 points du championnat des pilotes, Verstappen a qualifié cette course d’occasion manquée.

"Nous n’avons pas obtenu un excellent résultat la semaine dernière. Je pense que ce n’était pas un week-end formidable, mais aussi un peu malchanceux en général."

"Je ne dis pas que nous aurions pu défier McLaren, mais nous aurions pu obtenir un bon résultat."

"Demain, le temps sera ensoleillé, samedi et dimanche, un peu plus nuageux et peut-être un peu pluvieux. Il sera intéressant de voir comment nous allons nous comporter. J’espère tout d’abord que nous aurons un peu plus de chance qu’en Autriche et un peu plus de rythme pour être compétitifs."