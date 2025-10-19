Une 2e saison en F1 pour Antonelli : Wolff capitalise sur l’expérience acquise

À l’heure où la première saison de Kimi Antonelli au sein de Mercedes F1 touche à sa fin, Toto Wolff s’est montré une nouvelle fois confiant quant au potentiel de son jeune pilote, qu’il a tenu à remercier avec un nouveau contrat d’un an pour la saison 2026.

Dans le paddock d’Austin, interrogé sur les hauts et les bas de l’année d’apprentissage de son pilote, le directeur autrichien a tenu à rappeler qu’il n’avait "jamais douté" de son protégé.

"Quand on regarde son parcours en junior et sa personnalité, il n’y a aucun doute dans mon esprit, ni au sein de l’équipe, que c’était la bonne décision de lui donner cette opportunité de rentrer en Formule 1 puis de le prolonger pour une année de plus," répond-il.

Une déclaration qui réaffirme la ligne de conduite de Wolff : la patience et la confiance à long terme, même dans un environnement où la pression est constante.

Wolff n’a pas cherché à minimiser le contexte particulier dans lequel évolue Antonelli. Propulsé dans un top team dès sa première année en Formule 1, le jeune Italien a dû affronter des attentes démesurées, d’autant plus que son coéquipier se bat régulièrement aux avant-postes.

"Être parachuté dans une équipe de pointe, quand ton coéquipier gagne des courses et joue le titre, c’est une pression immense. Et si l’on ajoute à cela le fait qu’il est Italien, dans un pays en manque de pilotes compétitifs depuis un certain temps, cela joue forcément un rôle."

Mercedes a donc annoncé que Kimi poursuivrait son aventure en 2026. Un signal clair que l’équipe voit plus loin que les résultats bruts d’une saison de découverte. Pour Wolff, le mot d’ordre reste inchangé : apprentissage. Avec encore quelques courses au calendrier, le directeur estime que chaque week-end est une occasion supplémentaire pour Kimi d’étoffer son expérience, sur et en dehors de la piste.

"Il reste cinq ou six courses, dont certaines qu’il ne connaît pas encore, comme Austin. Je suis sûr qu’on verra de très bons résultats, mais aussi des week-ends plus compliqués. C’est normal. Tout cela sera remis à zéro l’an prochain."

"En 2026, Kimi ne sera plus un rookie. Il aura découvert la majorité des circuits, mieux compris les rouages médiatiques de la Formule 1, et devra composer avec une génération de voitures entièrement nouvelle."

"Mais les voitures seront nouvelles pour tout le monde, c’est un facteur important. Les autres pilotes ont eu du temps avec ces monoplaces, mais lui aura appris à gérer la pression, les médias et les attentes en plus de sa découverte. C’était précisément le but de cette saison."

Wolff conclut sur une note d’optimisme : la progression est continue et les bases sont désormais solides pour "bâtir une deuxième saison plus stable et plus performante".