Haas F1 doit progresser en qualifs pour moins ’risquer’ en course

Esteban Ocon espère que les évolutions qu’apportent Haas F1 ce week-end à Silverstone, à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, vont permettre à l’équipe d’être plus à l’aise et de gagner en performance pour se rapprocher régulièrement du top 10.

"On va tout donner, c’est très serré et chaque point compte dans cette saison très intéressante. On a des évolutions sur la voiture donc ce sera intéressant de voir si l’on peut extraire davantage de performance de la voiture et finir à ces places intéressantes" a déclaré le Français.

"On a la compréhension mais ça ne va pas être fixé du jour au lendemain. On espère qu’avoir ces évolutions sur la voiture nous aidera à nous qualifier plus haut, surtout sur les circuits où il est difficile de dépasser, c’est important."

L’objectif principal sera d’améliorer les performances en qualifications : "Ce n’est pas donné que nous puissions débuter si loin et revenir jusqu’aux points. C’est bien de l’avoir fait deux fois de suite, mais on doit trouver un peu de performance en qualifs pour nous faciliter la vie."

"En Autriche, il y a eu des contacts, des bagarres, ce qui est bien, mais l’on risque gros à chaque fois qu’on est roue contre roue et l’on ne sait pas si ça ira dans la bonne direction. On a une bonne voiture, c’est moins le cas en qualifications et c’est ça qu’on doit réussir à faire."

Lui et d’autres pilotes ont été conviés chez le Premier ministre anglais, avant d’aller à Trafalgar Square pour un événement public. Ocon reconnait que la popularité de la Formule 1 l’amène à faire des choses inattendues.

"C’était très bien ! En tant que pilote de Formule 1, il y a des choses que vous n’imaginiez pas que vous feriez, comme être à New York à l’avant-première du film F1, ou passer à Downing Street. C’était une expérience intéressante et c’est bien d’avoir ces souvenirs."