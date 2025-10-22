Dix points, cinq courses : la bataille s’intensifie pour Mercedes F1

Après un week-end difficile à Austin, l’écurie Mercedes F1 se prépare à relever un nouveau défi lors du Grand Prix du Mexique, disputé ce week-end sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

À seulement cinq courses de la fin de la saison, la bataille pour la deuxième place du championnat constructeurs s’annonce plus serrée que jamais avec un retour de Ferrari et de Red Bull sur les talons de l’équipe allemande, qui a été moins performante au Grand Prix des Etats-Unis que ses deux rivales.

"Il reste cinq courses à disputer (dont deux Sprints, ndlr). Seulement dix points séparent la deuxième de la quatrième place au classement constructeurs. Nous avons connu un mauvais résultat à Austin et nos rivaux en ont profité pour reprendre du terrain. Nous avons toutefois l’opportunité de rebondir immédiatement ce week-end au Mexique. La bataille va durer jusqu’au drapeau à damier à Abu Dhabi, et c’est quelque chose que nous attendons avec impatience," commente aujourd’hui Toto Wolff, directeur de l’écurie.

L’Autrichien ne cache pas son envie de voir ses pilotes, George Russell et Kimi Antonelli, retrouver le rythme après une course américaine décevante. Mais le circuit du Grand Prix de Mexico présente ses propres défis, notamment en raison de son altitude extrême (plus de 2 200 mètres), qui affecte la performance mécanique et aérodynamique des monoplaces. La W16 sera-t-elle rapide ou une diva ?

"Nous verrons bien ! Mexico est un défi unique. L’altitude élevée met à rude épreuve les freins et le groupe motopropulseur, tandis que l’air raréfié impose un réglage avec beaucoup d’appui aérodynamique."

"Le peloton est très serré, mais nous espérons réaliser une belle performance, meilleure que celle que nous avons montrée il y a quelques jours au Texas."

Comme nous vous le rapportions hier, le jeune pilote danoisFrederik Vesti, réserviste de l’équipe, prendra donc le volant lors des essais libres 1 pour sa deuxième séance de la saison.

"Notre pilote de réserve, Frederik Vesti, sera dans la voiture de George pour la première séance d’essais libres. Ce sera sa deuxième session cette année. Il contribuera à notre programme, comme il le fait à chaque fois qu’il prend le volant," conclut Wolff.

Les neuf pilotes remplaçants en Libres 1 à Mexico

— Pato O’Ward à la place de Lando Norris (McLaren)

— Frederik Vesti à la place de George Russell (Mercedes)

— Antonio Fuoco à la place de Lewis Hamilton (Ferrari)

— Arvid Lindblad à la place de Max Verstappen (Red Bull)

— Luke Browning à la place de Carlos Sainz (Williams)

— Jak Crawford à la place de Lance Stroll (Aston Martin)

— Ryo Hirakawa à la place d’Esteban Ocon (Haas)

— Ayumu Iwasa à la place de Liam Lawson (Racing Bulls)

— Paul Aron à la place de Pierre Gasly (Alpine)