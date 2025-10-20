Wolff pense que Mercedes F1 ’avait le rythme’ pour un podium à Austin

Mercedes F1 n’a pas vécu un week-end aussi positif que le précédent, ce week-end à Austin, avec une sixième place en course pour George Russell. Toto Wolff, PDG de l’équipe, déplore un Grand Prix plus difficile avec un manque de rythme et un accrochage pour Andrea Kimi Antonelli.

Heureusement, des points avaient été marqués au Sprint, ce qui permet à l’équipe de rester deuxième, mais la situation n’est pas idéale et la bataille sera intense. Plus intense que la course d’Austin, que l’Autrichien a critiquée.

"Toutes les courses ne sont pas des classiques, et ce fut le cas à Austin. Il y avait de faibles écarts de rythme entre les voitures de tête, ce qui, combiné à la difficulté de gérer la température des pneus lorsqu’on se suit de près, a rendu les dépassements quasiment impossibles" note Wolff.

"Malheureusement pour nous, George a perdu deux places au premier virage et est tombé à la 6e place. Kimi a été envoyé en tête-à-queue en début de course par Sainz, nous étions donc constamment en train de rattraper notre retard."

"Je pense que nous avions le rythme nécessaire pour terminer sur le podium, mais une fois distancés, il n’y avait aucune chance de dépasser. L’effort que nous déployons dans nos usines, à Brixworth et Brackley, est énorme. C’est un double programme avec 2026, et il est décevant de ne pas pouvoir rentabiliser une bonne voiture, qui a bien évolué, pour le moment."

"Nous avons une autre course la semaine prochaine au Mexique et nous chercherons à être plutôt au niveau de Singapour que d’Austin. Ferrari et Red Bull ont repris du terrain au championnat des constructeurs, il est donc important que nous réalisions une meilleure performance à Mexico. La bataille s’annonce passionnante jusqu’à la fin à Abu Dhabi."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, reconnait que le départ a compliqué la suite de la course, alors que Russell était quatrième sur la grille : "Notre course s’est jouée dès le départ."

"George a malheureusement perdu deux places en étant coincé au premier virage, tandis que Kimi a été envoyé en tête-à-queue au virage 15 quelques tours plus tard. Ces contretemps ont consolidé nos positions finales après un après-midi décevant."

"Cela était dû à la difficulté de suivre la voiture qui nous précédait tout en maîtrisant la température de surface des pneus. Ce problème a touché tout le peloton, mais il a rendu la remontée des positions extrêmement difficile."