Russell solide, Antonelli malchanceux : Mercedes F1 sort frustrée du Texas

Le Grand Prix des États-Unis s’est conclu sur un résultat mitigé pour Mercedes, avec George Russell à la sixième place et Kimi Antonelli treizième. Une course frustrante pour l’écurie allemande, qui perd un peu de terrain dans la lutte serrée pour la deuxième place du championnat constructeurs, désormais menacée par Ferrari revenue à seulement sept points.

Parti quatrième sur la grille, George Russell a vu sa course se compliquer dès le premier virage. Coincé à l’intérieur, il a perdu deux positions face à la Ferrari de Lewis Hamilton et à la McLaren d’Oscar Piastri.

"Je pensais avant la course que la position à la sortie du virage 1 serait celle à l’arrivée, et c’est exactement ce qu’il s’est passé. J’ai pris un bon départ mais j’ai été bloqué derrière Lando Norris, et Lewis ainsi qu’Oscar ont pu me dépasser à l’extérieur. Ensuite, c’était une course assez solitaire jusqu’à la sixième place."

Malgré une stratégie décalée, trois tours de différence sur les pneus tendres, Russell n’a pas pu menacer Piastri en fin de course. Il espère un meilleur sort au Mexique : "Le circuit y est très différent, et l’altitude crée de nouveaux défis. Nous allons tout faire pour rebondir et défendre notre place au championnat."

De son côté, Kimi Antonelli a vécu un dimanche bien plus compliqué. Parti en septième position, le jeune Italien réalisait un bon début de course avant d’être percuté par la Williams de Carlos Sainz au virage 15. Relégué en fond de peloton, il n’a pu remonter que jusqu’à la treizième place.

"C’est une course frustrante, surtout après un bon week-end jusque-là," a confié Antonelli. "J’ai essayé de laisser de la place à Carlos, mais nous avons quand même eu un contact, ce qui a ruiné mes chances de marquer de gros points."

Malgré cette déception, le pilote Mercedes garde la tête haute : "Nous allons de l’avant, direction le Mexique, où nous avons une nouvelle opportunité de revenir dans la lutte. Chaque point compte désormais."