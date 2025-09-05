Les pilotes de F1 s’attendent à voir Herta réussir en Europe

Plusieurs pilotes de Formule 1 ont exprimé leur confiance dans la capacité de Colton Herta à s’adapter rapidement à la compétition européenne, alors que l’Américain vient d’être nommé pilote d’essais F1 pour Cadillac et devrait intégrer un programme en Formule 2.

Mercredi, Cadillac a officialisé l’arrivée du pilote de 24 ans, neuf fois vainqueur en IndyCar, au sein de son programme F1. Bien qu’il quitte temporairement l’IndyCar, son calendrier de course 2025 n’a pas encore été dévoilé, mais le PDG de Cadillac a assuré qu’il serait en F2.

Lando Norris, qui a partagé le garage avec Herta en MSA Formula en 2015, puis en F3 britannique en 2016, estime que son ancien coéquipier n’aura aucun mal à s’adapter à la F1.

"Ce ne sera probablement pas difficile pour lui, car il est doué pour sauter dans toutes sortes de voitures, c’est ce qu’il a toujours fait dans sa vie. C’est un pilote extrêmement talentueux, et j’ai beaucoup aimé courir avec lui en 2015" a déclaré Norris.

"Donc disons que ce ne sera pas difficile, car je pense qu’il a les compétences pour être rapide dans n’importe quelle voiture ; mais être l’un des meilleurs en Formule 1, c’est ce qui est difficile."

"Et si c’est toujours son objectif, s’il ne veut pas juste être pilote d’essai mais devenir titulaire en F1 dans les années à venir, alors oui, ça devient plus complexe. Mais il est tout à fait capable d’arriver en F1, et j’ai hâte, j’espère, de le revoir bientôt."

Le Britannique remet également en cause le système de points nécessaires à l’obtention de la Super Licence FIA, qui favorise actuellement la F2 : "Ce n’est pas moi qui décide. Je pense qu’il est probablement capable de piloter une Formule 1 à un très haut niveau."

"Il est sûrement meilleur que la plupart des pilotes issus des rangs F3 ou F2. Donc je ne pense pas qu’il devrait avoir besoin de passer par la F2, si j’étais le patron. Il faut bien sûr une forme de qualification, on ne peut pas juste être un "monsieur tout-le-monde" et payer pour entrer en F1."

"Mais l’IndyCar est, selon moi, l’une des catégories les plus difficiles au monde. C’est une voiture incroyablement exigeante, je ne l’ai jamais pilotée, mais on le voit très bien, et le niveau des pilotes est extrêmement élevé. Je ne sais pas combien de points l’IndyCar rapporte, mais je la placerais au-dessus de la F2 à certains égards."

À lire également Officiel : Herta s’engagera bien en F2 en 2026 pour préparer la F1

Oscar Piastri, champion F2 2021 et aujourd’hui chez McLaren, a lui aussi souligné l’intérêt d’un programme parallèle à la F1 : "Les deux rôles ont des objectifs différents. Être présent sur les week-ends de F1, courir aux côtés de la Formule 1, c’est quelque chose d’important."

"Sa situation est un peu différente car il est déjà pilote d’essai pour Cadillac, donc ce n’est pas seulement pour se montrer dans le paddock. Participer à un week-end de F1, ça n’a rien à voir avec les autres courses. C’est une expérience unique."

"Les tests en F1 servent bien sûr à prendre en main la voiture, ce qui est essentiel, mais ces essais ont leurs limites. Les pneus ne sont pas représentatifs, on les fait souvent en hiver ou quand la piste n’est pas gommée. Il n’y a pas d’autres voitures en piste, la monoplace est ancienne."

"Il y a beaucoup de limites, mais cela reste utile pour s’habituer à la complexité de la voiture, à la quantité d’informations à gérer et à la vitesse à laquelle tout se passe – je suis sûr qu’il s’en sortira très bien, venant de l’IndyCar ! Mais les deux rôles ont leur utilité."

Oliver Bearman, qui est passé en F1 cette saison après deux années en F2, voit aussi un intérêt dans une éventuelle transition de Herta vers la F2 : "Ce sera intéressant, c’est sûr. Je lui souhaite bonne chance, ce serait vraiment sympa à voir. Le niveau est très élevé en IndyCar, mais le voir arriver en Europe et observer comment il s’en sort sera intéressant."

"C’est difficile à dire. Je ne connais pas les spécificités de l’IndyCar, mais quand on regarde les qualifications ou les courses, on voit qu’ils attaquent vraiment. J’espère qu’il a apprécié ce style de course. Ici, c’est un peu différent."

"Ayant grandi en Europe, tu t’habitues au fait qu’on ne fait qu’un seul tour lancé avant de refroidir les pneus. C’est comme ça, pour le meilleur ou pour le pire. Pour moi, c’est entre la F4 et la F3 que le plus grand changement s’est produit."

"Passer de cinq ou six tours rapides à seulement un tour à fond. C’est difficile d’en extraire toute la performance, car tu perds en rythme. Mais il est clairement très bon, je suis sûr qu’il s’adaptera rapidement."