Les fils de Barrichello et Lammers se rapprochent de la F1

Deux autres noms célèbres se rapprochent de la Formule 1.

Fernando Barrichello, 19 ans, fils de Rubens, fera ses débuts en Formule 3 à Monza avec AIX Racing avant de disputer la saison 2026.

"Je suis impatient de me battre pour de grandes choses," a-t-il déclaré.

Le directeur de l’équipe, Kenny Kirwan, a ajouté : "Nous allons le mettre à l’épreuve en le lançant ainsi à Monza, mais cette expérience sera précieuse pour sa préparation pour 2026."

Par ailleurs, René Lammers (photo ci-dessous), 17 ans, fils de l’ancien pilote de F1 et actuel directeur du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, a rejoint la société en pleine expansion de Fernando Alonso, A14 Management.

"Mon approche est différente de celle de Jos Verstappen avec Max. J’espère que René s’amusera et prendra du plaisir, mais je veux aussi qu’il réalise jusqu’où l’on peut aller en se donnant à fond," commente Jan Lammers.

"Il a remporté les six premières courses de la saison de F4 espagnole, ce qui était vraiment bien. Mais sans victoires continues dans les autres séries, on ne va nulle part."

À la question de savoir si René a le talent pour atteindre la Formule 1, Lammers Sr a répondu fermement : "Oui !"

Le contrat de cinq ans avec l’écurie A14 d’Alonso place Lammers aux côtés d’autres juniors, dont le rookie de Sauber Gabriel Bortoleto et Sebastian Montoya, fils de Juan Pablo.

Alonso a été interrogé à Monza sur son nouveau protégé. Qu’attend-il de lui ? Voit-il un avenir pour lui en Formule 1 ?

"À cet âge-là, on ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait. Chaque pilote que nous engageons à partir de 14 ans… évidemment, nous essayons de l’aider autant que possible à réaliser ses rêves. Mais au final, je pense que l’objectif est de devenir pilote professionnel."

"En karting et en formules junior, il faut généralement investir de l’argent, et tout coûte cher. Il faut aussi décider du programme à suivre l’année suivante, en fonction du budget. Donc, si nous parvenons à avoir des pilotes professionnels et rémunérés pour ce travail à l’avenir, ce sera déjà le premier objectif."

"Accéder à la F1, c’est évidemment le rêve de tous les jeunes pilotes. Et le problème en Formule 1, c’est qu’il n’y a que 22 baquets. C’est le gros bémol à retenir. Mais il a le talent. Il a été extrêmement rapide en karting, a attiré l’attention de nombreuses équipes de Formule 4 et excelle en monoplace. Il est donc sans aucun doute l’un des pilotes les plus prometteurs de l’académie."