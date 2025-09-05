Hamilton se confie sur ses difficultés avant ses premiers tours à Monza pour Ferrari

Lewis Hamilton est sur le point de vivre son premier Grand Prix d’Italie à Monza en rouge, pour la Scuderia Ferrari... même si le constructeur a choisi des t-shirts bleus pour cette édition 2025 !

Pour le Britannique, cela va être un moment encore plus émouvant tout à l’heure, lorsqu’il roulera pour la première fois avec la SF-25 devant les tifosi en Libres 1 puis en Libres 2.

Malheureusement pour le septuple champion du monde, comme il nous le confie, ce n’est pas dans la meilleure position possible en termes de performance et de mental qu’il aborde cette première.

Comment gérez-vous les émotions contradictoires que vous avez traversées tout au long de l’aventure Ferrari, entre l’amour des tifosi et les doutes que vous avez exprimés jusqu’à présent ?

"Oui. Ce fut un véritable tourbillon émotionnel. Est-ce que je m’attendais à ce que ce soit aussi instable ? Non. Mais c’est la vie."

"Même si nous avons eu un dimanche difficile, nous sortons du tunnel plus sereinement. J’ai lu récemment quelque chose qui disait qu’il ne sert à rien de stresser pour demain, car cela obscurcit souvent le présent. Alors j’essaie vraiment de ne pas m’inquiéter pour demain. J’essaie d’être présent et de profiter de chaque instant, car cette moitié de saison est passée très vite."

"C’est ma première moitié de saison avec cette équipe, et il y a évidemment un long chemin à parcourir. Je ne veux manquer aucun de ces moments spéciaux. Par exemple, hier, mon premier Monza en rouge Ferrari. Et quand je quitterai le garage, ce sera un moment incroyablement spécial d’arriver sur ce circuit avec ma F1."

"Je repense à l’époque où, enfant, je regardais Michael gagner ici. Maintenant, je vis cette expérience d’être aux prises avec les Tifosi. Je veux absolument tout donner ce week-end pour obtenir le meilleur résultat possible, car la passion et le soutien qu’ils m’ont apportés, à moi et à cette équipe, sont sans précédent."

Vous êtes en F1 depuis un certain temps. Vous avez connu le succès et des moments difficiles. Diriez-vous que c’est toujours la saison la plus difficile de votre carrière jusqu’à présent, avec toutes les attentes liées à votre arrivée chez Ferrari ? Comment avez-vous géré cela et qu’avez-vous appris ?

"Honnêtement, je ne me souviens pas de chaque saison, donc je ne veux pas vraiment la comparer aux autres. Je suis sûr qu’il y a eu beaucoup de saisons difficiles."

"Je me souviens que 2009 a été difficile. Je me souviens que 2010 et 2011 n’étaient pas des années formidables. 2012 a été une année charnière pour moi. 2022 et 2023, bien sûr. Il y en a eu beaucoup d’autres, tout simplement différentes. J’étais à un autre stade de ma vie."

"Celle-ci, je réalise vraiment mon rêve, je cours avec Ferrari. Bien sûr, j’ai eu toute l’année dernière pour y réfléchir et me préparer, mais il y a encore des choses imprévisibles. Il y a eu beaucoup d’ajustements, tant de mon côté que de celui de l’équipe. Ils ont vraiment tout mis en œuvre pour bien m’accueillir."

"Bien sûr, il y a des différences culturelles. Fred (Vasseur) a dit qu’ils avaient peut-être sous-estimé mon arrivée dans l’équipe et la partie de l’année que nous avons vécue avec les problèmes de la voiture. Donc oui, c’est une combinaison de tout ça."

"Mais honnêtement, plus c’est difficile, mieux c’est. Cette année a été difficile pour tout le monde dans l’équipe, mais elle nous prépare à des jours meilleurs. Nous serons plus forts après avoir traversé ces six premiers mois difficiles. Je suis vraiment enthousiaste et motivé à l’idée de me battre pour une montée en puissance positive, et j’ai le sentiment d’être entouré des meilleurs."

Revenons à Monza. Comment pensez-vous que la Ferrari va se comporter ce week-end ?

"Je ne sais pas. Je suis évidemment encore dans ma première année avec l’équipe, et chaque week-end est la première fois que je pilote cette voiture sur ce circuit. L’approche est différente de mes expériences précédentes."

"Quand on va à différents endroits, les réglages sont différents. C’est donc toujours nouveau, et j’apprécie beaucoup en ce moment."

"Je pense que Ferrari a plutôt bien performé ici ces dernières années. Évidemment, ils ont gagné l’an dernier grâce à une excellente stratégie et à un excellent pilotage de Charles."

"J’ai vraiment hâte de voir comment la voiture se comporte ici. Nous apprenons assurément de week-end en week-end, nous avons beaucoup de points positifs à retenir du dernier, donc je pense que nous devons continuer à bâtir sur cela."