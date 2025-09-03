Officiel : Herta s’engagera bien en F2 en 2026 pour préparer la F1
L’obtention de la super licence est l’objectif pour l’Américain
Quelques heures à peine après la confirmation que Colton Herta quitterait l’IndyCar à la fin de la saison pour devenir pilote de réserve de Cadillac F1, Dan Towriss, le PDG de l’équipe a confirmé le secret de polichinelle que nous vous avions déjà rapporté : l’Américain va courir en F2 l’année prochaine.
Le but de cette saison est bien entendu pour Herta de glaner les points qui lui manquent pour la super licence F1 et pouvoir, à terme, prendre la place de Valtteri Bottas ou Sergio Perez. Les deux nouveaux titulaires sont déjà prévenus une semaine à peine après l’annonce de leurs signatures.
Dans un podcast, Towriss est revenu ce soir sur l’annonce faite plus tôt ce jour et confirme les plans de Colton Herta pour la prochaine saison.
"Colton va quitter Andretti pour poursuivre son rêve en Formule 1. C’était une idée que nous avions envisagée il y a quelques années, lorsque Michael Andretti et moi cherchions à acquérir Sauber."
"Cet accord n’a pas abouti. Les choses ont un peu capoté à la dernière minute, mais cela a véritablement lancé Colton dans cette aventure et il a commencé à montrer de belles choses pour arriver en Formule 1."
"Quand il s’est rendu en Suisse, et a utilisé le simulateur de Sauber, en une heure, il était plus rapide que les deux pilotes de Formule 1 de l’équipe à l’époque. Cela a suscité de l’enthousiasme, et il a ainsi accumulé un véritable bagage de travail méconnu en Formule 1, notamment grâce à certains tests qu’il a effectués, et a même suscité l’intérêt de Red Bull par la suite."
"Nous avons eu la chance de garder Colton chez Andretti, au sein de l’équipe IndyCar. Il va maintenant poursuivre son rêve en Formule 1. Pour ce faire, il va prendre un risque considérable. Il quitte l’IndyCar."
"Il ne va pas directement en Formule 1, bien sûr. Il s’agit d’un rôle de pilote d’essai et de développement. Il va donc passer en F2. Il va apprendre les circuits et les pneus."
"Les pneus jouent un rôle important, très différent de l’IndyCar de ce point de vue. Je ne pourrais pas être plus fier de Colton, qui est prêt à prendre ce risque pour poursuivre son rêve lorsque vous abordez ce sujet."
