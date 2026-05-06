Les moteurs 2026 de F1 ne changeront-ils drastiquement qu’en 2028 ?

Les moteurs 2026 de la F1 ne sont pas encore parfaits, malgré les modifications effectuées dans le déploiement et la gestion d’énergie effectuées avant la dernière course en date, qui s’est déroulée le week-end dernier.

Après le GP de Miami, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, avait expliqué qu’il y avait des progrès à faire sur le plan de la vitesse, et aussi possiblement sur la performance du moteur thermique. Il expliquait les diverses pistes et leurs conséquences sur le règlement.

"Peut-on l’améliorer et l’optimiser à moyen terme ? Absolument. Nous ne serions jamais contre l’idée de rendre le spectacle encore plus beau. Je pense notamment au mode ligne droite. Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de vitesse de pointe. Il faut oser le faire" avait dit Wolff.

"À moyen terme, nous n’y sommes pas opposés. Si nous pouvions extraire un peu plus de performance du moteur thermique... formidable. Donnez-nous suffisamment de temps pour que nous puissions le faire."

Andrea Stella s’inquiète néanmoins que, compte tenu du timing actuel, des modifications sur la puissance, la quantité de carburant utilisée ou même le débit de carburant, ne puissent se faire qu’en 2028.

"Personnellement, je pense que des ajustements matériels sur l’unité de puissance afin d’améliorer la Formule 1 en général sont nécessaires" a déclaré Stella. "Concrètement, ils devront porter sur le débit de carburant pour augmenter la puissance du moteur à combustion interne."

"Je pense qu’ils pourraient aussi concerner la récupération d’énergie : il faudrait en récupérer davantage que ce que l’on déploie réellement, car on passe beaucoup plus de temps à utiliser la puissance électrique qu’à la récolter."

"Cela peut être rééquilibré en récupérant une puissance plus élevée qu’aujourd’hui. Au lieu de 350 kW, pouvons-nous passer à 400 kW ou 450 kW ? Et enfin, je pense que nous avons simplement besoin de batteries plus grandes."

"Du point de vue des motoristes, je vois que c’est difficile pour 2027, car les conséquences sur la taille de la batterie et sur la gestion d’un débit de carburant plus élevé impliquent normalement des délais de conception plus longs que le temps restant avant le début de la saison 2027."

L’Italien espère que la F1 et ses acteurs finaliseront les discussions avant la pause estivale afin de donner aux constructeurs suffisamment de temps pour les mettre en pratique pour la saison 2028 : "Je recommanderais vivement que cette conversation soit finalisée avant la pause estivale pour être dans les temps pour 2028."

"C’est vraiment ce que j’espère car, bien que la communauté de la F1 ait fait du bon travail en cherchant constamment à améliorer l’exploitation du moteur avec les moyens actuels, je pense que nous pouvons tirer davantage de ces réglementations, mais cela nécessitera quelques ajustements matériels."

Lorsqu’on lui a demandé à quel moment les équipes devaient connaître le règlement technique de 2027, le patron d’Alpine, Steve Nielsen, a demandé de la rapidité : "Plus de carburant signifie un réservoir plus grand, et donc un châssis différent."

"Et toutes les équipes ne prévoient pas de fabriquer un nouveau châssis pour l’année prochaine car, avec le plafond budgétaire, on dépense son argent là où se trouve la meilleure performance."

"Il se peut qu’un nouveau châssis ne soit pas le facteur de performance principal. Mais, évidemment, si votre réservoir n’est pas assez grand pour accueillir 10 ou 20 litres supplémentaires, vous seriez obligé de le changer et vous devriez le savoir. C’est très simple."

"Nous avons vu beaucoup de changements de réglementation ces dernières semaines. J’espère que cela va se calmer un peu. Mais notre capacité de réaction sera mise à rude épreuve si nous commençons à recevoir des changements majeurs dans les prochains mois pour l’année prochaine."