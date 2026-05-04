Les ’excellentes décisions’ de Mercedes F1 ont compensé l’absence d’évolutions

Mercedes F1 a remporté sa quatrième course en autant de manches cette saison, ce week-end à Miami. Toto Wolff, le directeur de l’équipe, a salué cette performance, malgré des difficultés un peu plus importantes face à une concurrence revenue en forme.

Avec les modifications apportées au règlement pour la course de Miami, l’Autrichien est satisfait du spectacle offert, au point de disqualifier les opinions contraires à la sienne, et il justifie ses propos par la suite.

"La course de Miami était passionnante et captivante. S’il y a des personnes qui critiquent la course, elles devraient se cacher, honnêtement" a déclaré Wolff. "Ce circuit est évidemment un peu plus facile pour l’énergie. Il est plus facile de la récupérer. Il y a eu des bonnes choses, encore quelques mauvaises mais c’était une excellente publicité pour la F1."

"Quiconque évoque une modification de la réglementation moteur à court terme devrait s’interroger sur sa façon d’évaluer la Formule 1 à ce stade. Quelle course spectaculaire ! Lutte pour la tête, lutte en milieu de peloton..."

"C’est splendide. Peut-on l’améliorer et l’optimiser à moyen terme ? Absolument. Nous ne serions jamais contre l’idée de rendre le spectacle encore plus beau. Je pense notamment aux modes SM [modes de vitesse en ligne droite]. Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de vitesse de pointe avec les modes SM. Il faut oser le faire."

"À moyen terme, nous n’y sommes pas opposés. Si nous pouvions extraire un peu plus de performance du moteur thermique... Formidable. Donnez-nous suffisamment de temps pour que nous puissions le faire."

Wolff a ensuite fait le bilan de la course de son équipe, et il admet que les départs ne sont pas encore au point sur les W17 : "En ce qui nous concerne, nous savions, avant ce week-end, que nos concurrents allaient apporter d’importantes améliorations."

"Nous savions donc que nous serions probablement un peu désavantagés et qu’il faudrait se battre sérieusement pour avoir une chance de gagner. Ce week-end n’a pas été facile, mais nous avons pris d’excellentes décisions stratégiques, ce qui a permis à Kimi de remporter la victoire."

"Je pense qu’en Sprint en course, ce sont des erreurs de l’équipe. On sait tous que ce n’est pas suffisant. On ne leur fournit pas les outils nécessaires, que ce soit pour estimer l’embrayage ou l’adhérence. Et on est les seuls, disons, à ne pas maîtriser ces données pour le moment, et ce depuis quelques courses."

"Il faut donc creuser encore plus et trouver comment y remédier. Car l’écart n’est pas assez important pour se permettre de gagner facilement, et on ne va bientôt plus pouvoir se permettre de rater des départs."

"Après le départ, où nous avons donc encore laissé tomber nos pilotes, Kimi a très bien piloté. Et pour l’équipe de stratégie et les mécaniciens, c’était la décision qui a changé la course. Norris nous a mis la pression mais ses pneus ont perdu en performance à la fin."

"Nous ne sommes pas assez bons sur le travail que nous faisons au départ. Au restart, George était vulnérable et on doit comprendre ce qui lui manquait par rapport à Kimi, mais on continue à apprendre ce règlement et on essaie de garder les choses sous contrôle."

George Russell a connu un week-end difficile face à Andrea Kimi Antonelli, et son directeur continue de ne pas s’inquiéter, alors que le Britannique n’a jamais été à son aise à Miami.

"La course a été plus difficile pour George. Certaines courses le sont, on connait ça depuis longtemps avec lui. Il n’apprécie pas particulièrement ce circuit et n’a pas été aussi à l’aise que Kimi au volant ce week-end."

"C’est un vrai battant, et cela s’est vu puisqu’il a tout de même réussi à marquer de bons points en terminant quatrième. Il limite les dégâts et je suis sûr qu’il se reprendra avec brio lors de la prochaine course au Canada. C’est un vrai tueur, un pilote incroyable, et on sait qu’il va revenir."

Malgré un Sprint dominé par McLaren et une pole de Lando Norris vendredi, Mercedes a signé la pole et la victoire en course principale : "Du point de vue des performances, nous nous sommes compliqué la vie avec nos objectifs concernant la voiture et le groupe motopropulseur en termes de gestion de l’énergie."

"Et nous avons réalisé qu’il nous fallait revenir à une approche plus conventionnelle. Résultat : nous avons perdu trois ou quatre dixièmes de seconde face à McLaren et à la plupart des autres concurrents dans le premier secteur lors des premiers jours. Nous avons corrigé le problème avant les qualifications et cela a permis de retrouver notre performance."

L’absence d’évolutions a compliqué la vie de Mercedes, mais il ne s’inquiète pas encore : "En ce qui concerne la hiérarchie, nous la maintenons. Mais les McLaren ont fait un grand pas en avant. Red Bull a affiché une vitesse pure impressionnante en qualifications. Je suppose que leur stratégie en course n’a pas été payante."

"Ce week-end nous a montré que cette saison sera une véritable course de développement. Nous devons travailler dur en équipe pour continuer à progresser, ne pas stagner et être performants en piste. Nous avons bien commencé l’année, mais cela peut changer très vite. Nous ne relâcherons pas nos efforts et nous sommes impatients de relever le défi."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, a lui aussi tiré un bilan satisfait du week-end, en dépit de quelques difficultés. S’il note aussi la baisse de forme de Russell, il reste lui aussi rassurant.

"Félicitations à Kimi pour sa troisième victoire de la saison et à toute l’équipe pour notre quatrième depuis le début de l’année. Après un vendredi difficile, tout le monde s’est mobilisé pour rebondir, et c’est grâce à ces efforts que nous repartons de Miami avec un nouveau trophée pour la première place" a déclaré Shovlin.

"Ce fut une victoire âprement disputée ; stratégiquement, l’équipe a pris les bonnes décisions et, grâce à un travail rapide dans les stands, Kimi a pu devancer Norris et George, Leclerc. Kimi a montré un bon rythme pour contenir la McLaren et remporter une victoire bien méritée."

"Pour George, même s’il a reconnu avoir été en deçà de son niveau habituel ce week-end, nous allons travailler d’arrache-pied ces prochains jours pour comprendre pourquoi nous n’avons pas réussi à optimiser les performances de sa voiture. Même s’il n’aime pas de genre d’asphalte, nous savons que George possède un potentiel bien supérieur à ce qu’il a pu démontrer ici à Miami et il reviendra plus fort au Canada."

"Avant ce week-end, nous savions que nos concurrents allaient réduire l’écart, mais il a été surprenant de constater l’ampleur de leurs performances. Il nous reste deux semaines avant de nous envoler pour le Canada, et nous allons redoubler d’efforts pour y arriver avec l’ambition de décrocher une cinquième victoire consécutive avant le début de l’année 2026."