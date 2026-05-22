Ocon est ’impatient’ de tester la Haas VF-26 évoluée et ’visuellement différente’

Esteban Ocon aborde le Grand Prix du Canada avec une pointe d’impatience et beaucoup d’attentes, alors que Haas F1 apporte de nouvelles pièces sur la VF-26. Le pilote français fonde de grands espoirs sur ce package d’évolutions pour progresser, alors qu’il confirme que la monoplace a énormément changé, au point que cela se reconnaisse visuellement. À Montréal, lui et Oliver Bearman vont faire un comparatif clair entre les deux versions de la voiture et des pièces utilisées.

Pour lui et son équipe, l’enjeu sera d’intégrer rapidement le comportement de ces nouveautés, et confirmer leur bon fonctionnement avant de les installer définitivement sur sa voiture après le Sprint samedi, en vue de la qualification et de la course.

"Je suis impatient, c’est un excellent travail de l’équipe pour amener une telle évolution, c’est très différent visuellement quand vous la regardez. Et c’est important pour nous de la tester en comparaison de l’ancienne version" a déclaré Ocon.

"Ollie l’aura au début du week-end, et je vais l’installer dès la première occasion, c’est-à-dire après le Sprint, pour l’avoir pour la qualification. Je suis impatient de voir ce que ça nous apportera, car Miami a été difficile pour nous" poursuit le Français, qui explique qu’il espère retrouver de la réussite après un début de saison délicat.

"Il y avait beaucoup de points à marquer plus tôt dans la saison quand tout le monde n’avait pas de fiabilité, et j’ai été malchanceux, avec les Safety Cars et autres. Mais si ce package peut nous amener de la performance et nous amener entre la huitième et la dixième place, si tout le monde devant finit, ce serait une belle réussite."