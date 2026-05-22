LIVE F1 - GP du Canada : la Qualification Sprint en direct à Montréal

C’est déjà l’heure d’une séance qualificative à Montréal, où se tient le Grand Prix du Canada de F1 ce week-end. Le Circuit Gilles Villeneuve va être en effet le théâtre des Qualifications Sprint, qui détermineront la grille de départ de la petite course qui se déroulera ce samedi, à 18h heure française. Un premier verdict du chrono qui tombe après une heure de roulage, et qui va donc réserver aux équipes et aux pilotes un important défi dans le but d’aller chercher un bon résultat.

La séance qualificative se tient elle aussi en trois parties, mais elles sont plus courtes et les pilotes vont utiliser les pneus mediums dans les deux premières parties, et les gommes tendres dans la dernière, qui réunira le top 10 de la séance.

Les Mercedes ont encore semblé solides en ce début de week-end grâce aux évolutions, tandis que les trois autres top teams sont proches. Derrière dans le peloton, la hiérarchie est clairement illisible, plusieurs pilotes étant assez éloignés de leur équipier.

22h04 : Charles Leclerc a reçu une sanction pour un gros excès de vitesse, alors que Ferrari semblait en retrait face à Mercedes mais dans le rythme de McLaren lors des essais libres.

22h10 : Esteban Ocon a quant à lui été innocenté par les commissaires malgré une sortie des stands sous régime de drapeau rouge.

22h16 : Liam Lawson pourrait rater la Qualification Sprint car les dégâts sur sa voiture pourraient ne pas être réparés à temps, après qu’il a subi un problème de direction assistée. De plus, le système de désengagement de l’embrayage n’a pas fonctionné, ce qui complique la remise en état de la monoplace.

22h19 : La partie entre McLaren F1 et Red Bull autour de Gianpiero Lambiase n’est pas terminée. Et se jouait même en direct lors de la conférence de presse ! Mekies n’a pas hésité à dire devant Stella que son ingénieur de course lui piquerait bien sa place !

22h21 : Alex Albon ne participera pas à la Qualification Sprint après son accident causé par le choc avec une marmotte en essais libres. Williams a dû changer le moteur et la boîte de vitesses sur sa FW48.